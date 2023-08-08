إيلاف من الرباط: بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس، رسالة خطية إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) امس أن هذه الرسالة تتعلق بالعلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتطويرها إلى آفاق أرحب تلبي تطلعات البلدين وشعبيهما الشقيقين إلى مواصلة التنمية والتقدم.

وأوضحت الوكالة أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تسلم الرسالة خلال استقباله في أبوظبي، ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، الذي نقل إليه تحيات الملك محمد السادس وتمنياته له دوام الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات وشعبها مزيدا من الرخاء والازدهار.

وأضافت أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حمل بوريطة تحياته إلى العاهل المغربي وأطيب تمنياته للمملكة والشعب المغربي الشقيق بدوام التقدم والنماء.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فقد بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع بوريطة، خلال هذا اللقاء، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي والعمل المشترك في مختلف المجالات الحيوية، بما في ذلك مجال الرياضة والشباب، وإمكانات توسيعه إلى مجالات أشمل تخدم جهود تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام في البلدين الشقيقين.

كما تطرق اللقاء، تضيف الوكالة، إلى تحضيرات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (كوب 28).

وأشارت الوكالة إلى أن اللقاء جرى بحضور الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وخليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومن الجانب المغربي فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف الميزانية .

من جانب آخر، بعث الملك محمد السادس رسالة خطية إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن هذه الرسالة تتمحور حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها.

وأوضحت الوكالة أن الرسالة الملكية تسلمها الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال استقباله، صباح الاثنين، بالديوان الأميري لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

ونقل بوريطة، خلال هذا الاستقبال، تحيات الملك محمد السادس إلى الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وإلى نائب الأمير وتمنياته لهما بدوام الصحة والعافية، وللشعب القطري التطور والنماء.

من جانبه، حمل نائب الأمير، ناصر بوريطة تحيات أمير دولة قطر ونائب الأمير إلى العاهل المغربي، وتمنياتهما له بموفور الصحة والسعادة وللشعب المغربي الشقيق بالمزيد من التقدم والرخاء.

وجرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وأوجه تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان الملك محمد السادس قد بعث رسالة خطية إلى الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي . وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذه الرسالة تمحورت حول العلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات. وأوضحت الوكالة أن الرسالة تسلمها نيابة عن ولي العهد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، خالد بن عبد الرحمن العيسى، خلال استقباله الأحد بالرياض، لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ، والوزير المنتدب المكلف الميزانية.