إيلاف من الرباط:أجرى مارسيل سيولاكو ، رئيس الوزراء الروماني محادثة هاتفية وصفها بالـ"ممتازة"، مع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية.

وأوضح المسؤول الروماني،في تغريدة على حسابه ب"تويتر"،أن المكالمة التي جمعته بالمسؤول المغربي تناولت "مواصلة الحوار وتعزيز التعاون"،مشيرا إلى أنه عبر لأخنوش عن شكره لأجهزة المخابرات المغربية،لتعاونها الأخير في إطلاق سراح المواطن الروماني يوليان غيرغوت ،الذي كان مختطفا في بوركينا فاصو،منذ 2015،وجرى الافراج عنه الاربعاء .

من جهتها،أجرت لومينيتا أودوبيسكو،وزيرة خارجية رومانيا،محادثة هاتفية وصفتها بالـ"جيدة جدًا" مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تتعلق ب"التعاون الثنائي الممتاز وأولويات البلدين". وقالت أودوبيسكو إنها شكرت بوريطة على "الدور الأساسي" للمخابرات المغربية في الافراج عن الرهينة الروماني غيرغوت.

وكانت رومانيا قد عبرت، الأربعاء، عن شكرها للمملكة المغربية على "دعمها المهم " من أجل الإفراج عن الرهينة الروماني الذي كان مختطفا منذ 2015.

وأعلنت وزارة الخارجية في رومانيا، في بيان لها، عن الإفراج عن غيرغوت، الذي كان يعمل كرجل أمن في منجم المنغنيز الواقع شمال بوركينا فاسو، بالقرب من الحدود بين مالي والنيجر، والذي اختطفته، يوم 4 أبريل 2015، جماعة "المرابطون" المرتبطة بتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، معبرة عن شكرها للمغرب على "دعمه المهم "من أجل الإفراج عنه. وبحسب الوزارة، فإن غيرغوت يوجد حاليا في الأراضي الرومانية، التي دخلها الأربعاء.

من جهته، عبر الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، في تغريدة له على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر)،عن شكره لـ"الشركاء الخارجيين الذين دعموا رومانيا في هذه المهمة المعقدة".

وتفاعل الإعلام الدولي بشكل كبير مع خبر إطلاق الرهينة الروماني، مع حديثها عن الدور الذي لعبه المغرب و جهاز مخابراته ، في هذا الصدد.

وقالت "إر أف إي" الفرنسية، تحت عنوان "إطلاق سراح الرهينة الروماني يوليان غيرغوت"، إن هذا الأخير يعد "أقدم الرهائن الغربيين المختطفين في منطقة الساحل". مشيرة إلى أن غيرغوت، الذي اختطفته جماعة متحالفة مع تنظيم القاعدة في بوركينا فاسو عام 2015، "أصبح الآن بأمان على أراضي رومانيا"، بحسب وزارة الخارجية الرومانية. وزادت القناة الفرنسية أن السلطات الرومانية شكرت "جميع الشركاء الخارجيين، ولا سيما السلطات المغربية". وأضافت أن غيرغوت، كان اختطف "على يد خمسة مسلحين"، على مقربة من الحدود مع مالي والنيجر.

واوضحت أن "ثلاثة إيطاليين وألماني، على الأقل،ما زالوا محتجزين في منطقة الساحل، فضلا عن مواطن جنوب أفريقي اختطف في 2017".

من جهتها، ذكرت قناة "إل سي إي" الفرنسية، في إحدى متابعتها لخبر إطلاق سراح الروماني غيرغوت، أن "ما أحدث الفارق، وفقًا لرئيس الوزراء الروماني، هو الدور الخاص للمغرب، الذي يمكنه، منذ عودته إلى الاتحاد الأفريقي ومع رؤيته الشاملة لأجل القارة الإفريقية بأكملها، أن يكون جزءًا من الوسطاء السريين في هذه الحالات".

من جانبها، تحدثت قناة "فوكس نيوز" الأميركية عن إطلاق سراح المواطن الروماني الذي اختطف في بوركينا فاسو، مشيرة إلى الشكر الذي وجهته السلطات الرومانية إلى "جميع الشركاء الخارجيين، ولا سيما السلطات المغربية، على الدعم الكبير الذي قدموه من أجل حل هذه القضية المعقدة للغاية".