كابول: ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات صباح الأربعاء غرب أفغانستان حيث أوقع زلزال بنفس القوة الأسبوع الماضي أكثر من ألفي قتيل، بحسب ما أعلن المركز الأميركي لرصد الزلازل.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنّ الزلزال وقع قرابة الساعة 05,10 (00,40 ت غ) على عمق ضحل، مشيرة إلى أنّ مركزه يبعد حوالي 29 كيلومتراً شمال مدينة هرات.

ولم ترد في الحال تقارير عن وقوع ضحايا جدد من جراء هذا الزلزال الذي وقع بالقرب من مدينة هرات التي يسكنها أكثر من نصف مليون شخص.

في العراء

وبحسب وسائل إعلام محلية فإنّ العديد من سكّان هرات يمضون لياليهم في خيام بالهواء الطلق منذ وقع الزلزال المدمّر السبت والذي أعقبته ثماني هزّات ارتدادية قوية.

وتضاربت حصيلة ضحايا الزلزال الذي وقع السبت لكنّ وزارة الكوارث أكّدت مقتل 2053 شخصاً من جرائه.

ومعظم المنازل الريفية في أفغانستان مشيّدة بالطوب حول أعمدة دعم خشبية، وعادة ما تعيش أُسر من أجيال متعدّدة تحت سقف واحد، ما يعني أنّ الكوارث، مثل الزلزال الذي وقع السبت، يمكن أن تدمّر المجتمعات المحلية.

أزمة إنسانية

وتعاني أفغانستان في الأساس من أزمة إنسانية حادة، مع وقف المساعدات الأجنبية منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021.

كما عانت ولاية هرات التي تعدّ 1,9 مليون شخص وتحاذي إيران، من جفاف مستمر منذ سنوات شلّ الحياة في العديد من المجتمعات الزراعية.

وتتعرّض أفغانستان بشكل متكرّر للزلازل، خصوصاً في سلسلة جبال هندو كوش القريبة من تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.