إيلاف من لندن: أعلنت مصادر في قصر باكنغهام أن الملك تشارلز الثالث "مروع" مما يجري ويدين "الأعمال الإرهابية الهمجية في إسرائيل".

وقال متحدث باسم القصر الملكي البريطاني إن الملك طلب إطلاعه على آخر التطورات و"أفكاره وصلواته مع كل من يعانون".

وتحدثت التقارير عن أن العاهل البريطاني "يشعر بقلق بالغ" إزاء الهجمات التي تشنها حماس، والتي بدأت يوم السبت.

وقُتل نحو 1200 شخص في إسرائيل، في حين قُتل أكثر من 1000 شخص في غارات جوية انتقامية على غزة.

وقال المتحدث: "هذا هو الوضع الذي يشعر جلالة الملك بقلق بالغ بشأنه، وقد طلب أن يتم تحديثه بشكل نشط بآخر التطورات، وأن أفكاره جلالته وصلواته مع كل أولئك الذين يعانون، وخاصة أولئك الذين فقدوا أحباءهم، ولكن أيضًا أولئك الذين شاركوا بنشاط بينما نتحدث".

وكان مصدر بريطاني رسمي قال لـ(بي بي سي) إن 17 مواطناً بريطانياً، بينهم أطفال، قتلوا أو فقدوا بعد هجوم حماس على إسرائيل.

زيارة كليفرلي

ووصل وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إلى إسرائيل يوم الأربعاء لإظهار التضامن مع الشعب الإسرائيلي في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة حماس.

وذكر متحدث باسم الوزارة بأن كليفرلي "سيلتقي بالناجين من الهجمات وكبار القادة الإسرائيليين لتأكيد دعم المملكة المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وعبّرت بريطانيا وحلفاء غربيون عن دعم راسخ لإسرائيل ونددوا بهجمات حماس. وواصلت إسرائيل قصف قطاع غزة خلال الليل ويوم الأربعاء قبل هجوم بري متوقع".