تل ابيب: أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس أنه سيزور السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، في إطار جولة محورها الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وأعلن بلينكن عن المحطات الإضافية في جولته خلال مؤتمر صحافي في تلّ أبيب.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت في وقت سابق أنّه سيتوجه مساء الخميس إلى الأردن حيث سيلتقي الملك عبد الله الثاني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الجمعة ثم يتوجه إلى قطر في وقت لاحق من اليوم.

وإذ كشف بلينكن أنه سيزور أيضا مصر والإمارات والسعودية، قال وزير الخارجية الأميركي إنه في كل محطة "سنواصل الضغط على الدول للمساعدة في منع توسع رقعة النزاع واستخدام نفوذها على حماس للإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن".