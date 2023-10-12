إيلاف من لندن: أعلن العراق الخميس عن قرار بارسال مساعدات طبية وانسانية عاجلة بالتتنسيق مع مصر الى قطاع غزة المحاصر.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان صحافي تابعته "ايلاف" انه "تأكيدًا لمواقف العراق الثابتة والمبدئية من القضية الفلسطينية وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر "من قبل قوات الاحتلال الصهيوني".

واشار الى ان هذه العملية "ستتم بالتنسيق مع السلطات المصرية لغرض إيصال المساعدات التي تتضمن مستلزمات طبية وعلاجية واحتياجات إنسانية عاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق" من دون تحديد موعد المباشرة بالارسال والكميات التي سيتم ايصالها الى قطاع غزة.

اسرائيل هددت بقصف أي مساعدات لغزة

ويأتي القرار العراقي برغم ان إسرائيل قد أبلغت مصر الثلاثاء الماضي انها ستقصف أي شاحنات تحمل مساعدات لغزة عبر معبر رفح مع مصر.

وكانت الامم المتحدة ووكالات اغاثة أخرى قد أجرت محادثات مع مصر لإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر عبر معبر رفح ما دفع السلطات المصرية الى الاتصال بإسرائيل والولايات المتحدة لتأمين الممرات الإنسانية في غزة وسط القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.

والسبت الماضي دعا العراق ومصر الى تحرك عاجل لتجنّب المزيد من العنف الذي ستنعكس تأثيراته الخطيرة على المنطقة.



وخلال اتصال هاتفي اجراه السوداني مع ارئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء السبت فقد بحثا تطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية حيث اكدا على "أهمية وحدة الموقف العربي والإسلامي إزاء ما يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني والدفاع عن مقدساته وأمنه وحقوقه المشروعة التي انتهكتها قوات الاحتلال الصهيوني" كما قال المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة العراقية تابعته "ايلاف".

واشار الى ان الرئيسين شدّدا على ضرورة التحرك العاجل لتجنّب المزيد من العنف الذي ستنعكس تأثيراته الخطيرة على المنطقة وأن يأخذ المجتمع الدولي دوره في وقف السياسات العنصرية والعمل على حفظ حقّ الشعب الفلسطيني في العيش الكريم على أرضه".

وعلى الصعيد نفسه فقد دعت الحكومة العراقية جامعة الدول العربية إلى الانعقاد بصورة عاجلة لبحث تطورات الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية.

ومن جهتها تفاعلت القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية العراقية مع العمليات الفلسطينيية ضد الكيان الاسرائيلي مؤكدة دعمها الكامل للمقاومة الفلسطينية.