باريس: اعلنت الرئاسة الفرنسية السبت ان على اللبنانيين وحزب الله ان "يبقوا في منأى من النزاع" بين اسرائيل وحماس، معربة عن "قلق بالغ" حيال الوضع المتوتر على الحدود بين لبنان واسرائيل.

اتصالات

في موازاة ذلك، سرّع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتيرة اتّصالاته مع قادة أجانب، وقد طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فتح ممر إنساني في غزة عبر رفح "لإجلاء مواطنينا".

وارتفعت إلى 17 حصيلة الرعايا الفرنسيين الذين قتلوا في هجمات حماس، وإلى 15 حصيلة الذين فقدوا، وفق مقرّبين من وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا التي وصلت للتو إلى تل أبيب في زيارة تضامنية.

وحضّ قصر الإليزيه خلال إحاطة صحافية إيران على "عدم تأجيج التوترات" وعدم توفير "دعم عملي" لحماس.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن على حزب الله واللبنانيين ان "يلتزموا واجب ضبط النفس لتجنب فتح جبهة ثانية في المنطقة سيكون لبنان ضحيتها الاولى".

وشدّدت الرئاسة الفرنسية على وجوب عدم إعطاء أي ذريعة تعيد لبنان مجددا إلى الحرب"، لافتة إلى أن "لبنان قد أضعفه بشدة غياب السلطات الفاعلة" منذ أشهر عدة.

منذ أن بدأت الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر بهجوم على نطاق غير مسبوق شنّته الحركة الإسلامية، يشهد جنوب لبنان مناوشات بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، ومحاولات تسلل إلى إسرائيل من لبنان.

وقُتل مدنيان لبنانيان في قصف إسرائيلي استهدف قرية شبعا الجنوبية السبت، وفق ما أفاد رئيس بلديتها محمد حرب فرانس برس.

صواريخ

وكان حزب الله قد أعلن في وقت سابق من النهار استهداف مواقع إسرائيلية بـ"الصواريخ الموجهة وقذائف الهاون" في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها.

ويأتي ذلك غداة مقتل صحافي في وكالة رويترز وإصابة آخرين بجروح بينهم مصوران لوكالة فرانس برس جراء "قذيفة صاروخية إسرائيلية"، وفق ما أعلن الجيش اللبناني.

إلى ذلك شدّدت الرئاسة الفرنسية على أنه "من المهم جدا أن تمتنع إيران عن تأجيج التوترات وأن تمتنع عن تقديم الدعم العملي لحماس"، مضيفة أن "لا معلومات محددة لديها" بشأن ضلوع طهران في هجوم الحركة الإسلامية.

وتابع الإليزيه "لكن نحن ندرك أن أسلحة من إيران وصلت إلى غزة، وأن السيطرة على البحر صعبة، و(ندرك) الروابط القائمة بين حزب الله وإيران".

التصعيد الإقليمي

وأضاف الإليزيه "لدى إيران دور تؤديه يمكن أن يكون سلبيا للغاية في الوضع الحالي، كما يمكن أن يكون لها أيضا دور إيجابي، هو الامتناع" عن تأجيج التوترات من أجل "تجنب التصعيد الإقليمي"، مؤكدا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري اتّصالا بنظيره الإيراني لإبلاغه بهذه الرسالة.

انتقاد روسيا

بالنسبة الى روسيا، ندّدت باريس بـ"موقف أحادي تحذيري ضد إسرائيل وداعم" لحماس، واصفة الموقف الروسي بأنه "تهكّمي" يرمي لعزل الغرب واسترضاء الرأي العام في عدد من الدول الجنوبية، في خضم الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وإذ جدّد التأكيد على أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ومحاربة الجماعات الإرهابية التي ضربتها"، دعا قصر الإليزيه مرة جديدة إلى اتّخاذ "كافة التدابير لتجنب (سقوط ضحايا) مدنيين" في الوقت الذي تشنّ فيه إسرائيل قصفا مكثفا على قطاع غزة ردا على هجوم حماس.

وأكدت باريس أخيرا أنه لم يُطلب منها تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل وأنه "من غير الوارد" أن تشارك فرنسا في عمليات عسكرية.