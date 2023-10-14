بيروت: استهدفت غارات جوية إسرائيلية مطار مدينة حلب في سوريا السبت موقعة خمسة جرحى، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد أيام على غارات مشابهة استهدفت مطاري حلب ودمشق.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "غارات جوية إسرائيلية قادمة من اتجاه البحر ضربت مطار حلب"، من دون أن يحدد ما إذا كان الجرحى الخمسة من المدنيين.

وأكدت وزارة الدفاع السورية الغارات بعد منتصف ليل الأحد.

وقالت الوزارة في بيان "حوالي الساعة 11:35 من مساء يوم السبت 14/10/2023 نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمطار وخروجه عن الخدمة".

وانتقدت وزارة الدفاع إسرائيل، قائلة إن الهجوم "هو تأكيد على النهج الإجرامي لكيان الاحتلال الإسرائيلي والذي يتجسد اليوم بوضوح في جرائمه المتواصلة تجاه الشعب الفلسطيني".

تسببت ضربات إسرائيلية الخميس في خروج المطارين الرئيسيين في دمشق وحلب عن الخدمة، في أول هجوم من نوعه منذ عملية حماس ضد إسرائيل في نهاية الأسبوع.

وقال المرصد الذي لديه شبكة واسعة من المصادر داخل سوريا، إن غارات السبت أصابت المطار "بعد ساعات من إعادته للخدمة، مما أدى لخروجه عن الخدمة من جديد".

وتسببت الضربات الإسرائيلية مرارا في توقف الرحلات الجوية في مطاري العاصمة دمشق ومدينة حلب (شمال).

ضرباتٌ سابقة

خلال أكثر من عقد من الحرب في سوريا، شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على جارتها الشمالية، مستهدفة في المقام الأول القوات المدعومة من إيران ومقاتلي حزب الله اللبناني وكذلك مواقع الجيش السوري.

ونادرا ما تعلق إسرائيل على الضربات التي تنفذها في سوريا، لكنها قالت مرارا إنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها في البلد المجاور.