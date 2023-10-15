موسكو: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد إن الجيش الروسي "يحسّن مواقعه" على الجبهة في أوكرانيا، بما في ذلك حول أفدييفكا (شرق) التي كانت هدفًا لهجوم واسع شنته القوات الروسية قبل أيام بهدف تطويقها.

وقال بوتين في مقابلة مع التلفزيون الروسي نشر الصحافي بافيل زاروبين الذي أجراها معه مقتطفات منها الأحد على شبكات للتواصل الاجتماعي إن "قواتنا تحسّن مواقعها في كل هذه المساحة تقريبا، وهي مساحة كبيرة إلى حد ما".

وأوضح أنها تشمل "مناطق كوبيانسك وزابوريجيا وأفدييفكا" مشيدًا باستراتيجية "الدفاع النشط" التي ينفذها جيشه.

وبحسب رئيس البلدية، ما زال في أفدييفكا ما يزيد قليلا على 1600 مدني وعمليات الإجلاء هناك صعبة بسبب القصف المستمر. وقبل الهجوم الروسي، كان عدد سكان المدينة 30 ألف نسمة.

ويأتي الهجوم الروسي على أفدييفكا بعد أربعة أشهر من الهجوم المضاد الأوكراني.

والأحد، كرر فلاديمير بوتين أن هذا الهجوم الأوكراني "فشل تماما". وأضاف "نعلم أنه في بعض مناطق القتال، يقوم العدو بالتحضير لهجمات جديدة. نحن نرى ذلك ونعلم به. ونرد وفقا لذلك".