إيلاف من لندن: يستضيف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، قمة تجمع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقالت مصادر أردنية رسمية عليا إن الملك عبدالله الثاني سيعقد لقاءات منفصلة مع الرؤساء الأميركي والمصري والفلسطيني.

وستتركز المباحثات على سبل وقف الحرب الجارية على غزة وخطورة تداعياتها على المنطقة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.

وقالت إن القمة ستبحث التطورات الخطيرة في غزة وتداعياتها على المنطقة، والعمل من أجل إيجاد أفق سياسي يعيد إحياء عملية السلام.

زيارة بايدن

وكان منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي أن الرئيس جو بايدن سيزور إسرائيل والأردن غدا الأربعاء في ظل التصعيد في قطاع غزة.

وقال جون كيربي إن الرئيس الأميركي سيزور إسرائيل ليؤكد مؤازرته لها وليناقش مع المسؤولين الإسرائيليين المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بحيث لا تستفيد منها حماس.

وأضاف أن بايدن سيتوجه الأربعاء من تل أبيب إلى عمّان للقاء عاهل الأردن عبد الله الثاني والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس.

وأوضح كيربي أن اجتماع عمّان سيركز على المساعدات الإنسانية وعلى أن حركة حماس "لا تمثل الفلسطينيين وتستخدمهم كدروع بشرية"_ وفق تعبيره.

ولدى سؤاله عما إذا كانت واشنطن تشترط على إسرائيل عدم استهداف المدنيين، رد كيربي بأن الإدارة الأميركية لا تملي أية شروط على إسرائيل لدى تسليمها المساعدات الإنسانية وأن لديها الحق في الدفاع عن نفسها، على حد وصفه.