قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي لقناة "المملكة" أن الأردن قرر عدم عقد القمة الرباعية التي كانت مقررة مع الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وأوضح أنه "بعد التشاور مع أشقائنا الفلسطينيين وأشقائنا في مصر وبعد الحديث مع الولايات المتحدة قررنا عدم عقد هذه القمة. لأنها إذا عُقدت نريد أن تنتج مخرجًا واحدا لا ثاني له وهو وقف الحرب واحترام إنسانية الفلسطينيين وإيصال ما يستحقون من مساعدات".

وندد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان بما وصفه "جريمة حرب جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى الأهلي العربي وسط مدينة غزة"، مشيراً إلى أن "المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريًا بسبب الغارات".

بايدن

وقال مسؤول في البيت الأبيض إنه "بعد التشاور مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وفي ضوء أيام الحداد التي أعلنها الرئيس الفلسطيني عباس، سيؤجل الرئيس بايدن سفره إلى الأردن والاجتماع المزمع مع هذين الزعيمين والرئيس المصري السيسي".

وأضاف المسؤول "إنه يتطلع إلى التشاور شخصيا مع هؤلاء القادة قريبا، ووافق على البقاء على اتصال منتظم ومباشر مع كل منهم خلال الأيام المقبلة".

