القاهرة: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء في القاهرة أن مصر لم تغلق معبر رفح الحدودي منذ بداية الحرب بين حركة حماس واسرائيل، مشيرا إلى أن "التطورات على الأرض والقصف الاسرائيلي" تسببا بذلك.

وقال السيسي خلال مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس إن "مصر لم تغلق المعبر منذ بداية الأزمة (...) بل التطورات على الأرض والقصف الاسرائيلي للجانب الفلسطيني للمعبر، حال دون عمله"، فيما تنتظر مئات شاحنات المساعدات لسكان غزة أمام هذا المنفذ الوحيد بين القطاع الفلسطيني والعالم الخارجي.

تهجير

وحذّر الرئيس المصري من أن "تهجير" الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر قد يؤدي إلى حدوث الأمر نفسه للفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن.

وقال السيسي خلال مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في القاهرة "فكرة تهجير الفلسطينيين من القطاع (غزة) إلى مصر، يعني حدوث أمر مماثل وهو تهجير للفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن، وبالتالي فكرة الدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها غير قابلة للتنفيذ".