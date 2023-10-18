إيلاف من لندن: دانت محكمة بلجيكية أحد زعماء عصابات الاتجار بالبشر من خلال معابر القناة الإنكليزية للقوارب الصغيرة الخاصة بتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

وأدين هيوا رحيمبور وهو رجل حصل على حق اللجوء في شرق لندن بالمساعدة في قيادة عصابة إجرامية قامت بتهريب ما يصل إلى 10 آلاف شخص عبر القناة.

وحُكم على رحيمبور، 30 عامًا، بالسجن لمدة 11 عامًا وغرامة قدرها 80 ألف يورو في محكمة مقاطعة بروج في بلجيكا.

ويُعتقد أن رحيمبور، "أحد أهم الأفراد المشاركين في معابر القوارب الصغيرة"، قد فرض ما يصل إلى 6000 جنيه إسترليني على الأشخاص الموجودين على متن القوارب، مما حقق أرباحًا إجمالية تجاوزت أحيانًا 200000 جنيه إسترليني لكل معبر.

أكبر المحاكمات

وجاءت الإدانة في واحدة من أكبر محاكمات تهريب الأشخاص التي عُقدت في أوروبا، حيث أُدين 20 من أصل 21 متهمًا.

وكان تم القبض عليه في لندن منذ أكثر من عام بعد عملية للشرطة شارك فيها ضباط في ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا، بالإضافة إلى الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة.

ورحيمبور محتجز في بلجيكا منذ تسليمه من بريطانيا في عام 2022. وقد اشتكى من ظروف السجن، وفي وقت ما، بدأ إضرابًا عن الطعام احتجاجًا.

وكان وصل إلى بريطانيا بعد أن اختبأ في شاحنة، وحاول في البداية إنشاء مشروع تجاري كحلاق، لكنه بعد فشل ذلك، افتتح بدلاً من ذلك متجرًا صغيرًا لبيع المواد الغذائية بالتجزئة لبيع الحلويات.

بداية النشاط

وفي بداية نشاطه، بدا شعبيا وكان العديد من العملاء يأتون بالفعل إلى رحيمبور لدفع ثمن الرحلات عبر القناة باستخدام نظام الحوالة المصرفي، والذي لا يترك أي أثر تقريبًا.

ويعتقد المحققون أن رحيمبور وعصابته فرضوا رسومًا تصل إلى 6000 جنيه إسترليني على من كانوا على متن القوارب، مما حقق أرباحًا إجمالية تجاوزت أحيانًا 200000 جنيه إسترليني لكل عبور.

واستخدمت عصابته، بالاشتراك مع مهربي البشر الآخرين، العديد من وسائل التواصل الاجتماعي للعثور على العملاء ولكنها اعتمدت أيضًا على الكلام الشفهي والتوصيات من الركاب السابقين.

ووصف كريغ تورنر، نائب مدير الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة، رحيمبور بأنه "أحد أهم الأفراد المتورطين في عمليات عبور القوارب الصغيرة".

شهادات

واستخدمت عصابته، بالاشتراك مع مهربي البشر الآخرين، العديد من وسائل التواصل الاجتماعي للعثور على العملاء ولكنها اعتمدت أيضًا على الكلام الشفهي والتوصيات من الركاب السابقين.

وقال السيد تورنر: "لقد عامل رحيمبور الناس كسلعة. لقد كان يفكر فقط في المال، وليس في سلامة الأشخاص الذين كان ينقلهم عبر القناة. كان هذا هو نموذج العمل الذي استفاد منه".

وأضاف: "إنه لاعب كبير. سيكون هناك أشخاص فوقه في OCG [مجموعة الجريمة المنظمة] ولكن ضمن تصنيفات تلك المجموعة، فهو في أعلى القائمة."

الإدانة وعبور القوارب

ومع ذلك، اعترف السيد تورنر بأن اعتقال وسجن رحيمبور لن يوقف، أو حتى يبطئ، تدفق المهاجرين الذين يعبرون القناة. وقال "إنها مثل لعبة Whac-A-Mole... بمجرد أن نسقط واحدًا، تظهر أخرى في مكانه".

واضاف: "إنه مثل الفراغ. الأمر الذي يميز عصابات التهريب هذه هو أنها ديناميكية. فهي تتطور باستمرار."

شبكة إجرامية

ووجد التحقيق أدلة على وجود شبكة إجرامية مترامية الأطراف تستورد القوارب والمحركات وسترات النجاة وغيرها من المعدات من دول من بينها الصين وتركيا.

وتم تخزين العناصر في مواقع مختلفة، ولكن نقطة ارتكاز عملياتهم كانت مدينة أوسنابروك الألمانية.

وعثرت الشرطة خلال مداهمة هناك على كمية ضخمة من المعدات المخصصة للاستخدام في التهريب عبر القنوات، بالإضافة إلى أسلحة نارية وأموال.

واعترف رحيمبور، الذي طلب اللجوء في بريطانيا عام 2016 بعد أن قال إنه فر من الاضطهاد في إيران، بمعالجة المدفوعات بين المهاجرين والمهربين لكنه نفى أن يكون شخصية مركزية، وقال للمحكمة: "أنا لست رئيسا".

الهوية الأصل

وكانت قناة (سكاي نيوز) كشفت أنه عندما وصل لأول مرة إلى بريطانيا كذب بشأن هويته، وأنه في الواقع شخصية معروفة في عالم التهريب.

وقالت: أخبرتنا مصادر متعددة أنه في الواقع يُدعى حماة خوشناو وينحدر من مدينة أربيل العراقية، في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي. ومثل العديد من الأكراد العراقيين الآخرين، ادعى أنه إيراني من أجل تحسين فرصه في طلب اللجوء.

وقالت القناة: وعندما تحدثنا إلى أحد مهربي البشر في كردستان، تعرف على رحيمبور على الفور من الصورة، وقال لي: "نعم، أعرفه - إنه من أربيل".

