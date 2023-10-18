ريو دي جانيرو: دان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ما وصفه بأنه "مأساة غير مبرّرة" في أعقاب قصف مستشفى في غزة أدى إلى مقتل المئات، وتتبادل إسرائيل والفلسطينيون الاتهامات بشأنه.

وقال لولا على موقع "إكس"، إنّ "الهجوم على المستشفى الأهلي مأساة غير مبرّرة. الحروب لا معنى لها"، من دون أن ينسب المسؤولية عن القصف إلى أيّ من الجانبين.

وأضاف لولا، الذي تتولّى بلاده حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، "يجب ألا يدفع الأبرياء ثمن جنون الحرب".

وكرّر دعوته إلى تحرّك دولي عاجل للدفاع عن الأطفال والمدنيين في النزاع الدائر.

ارتفاع عدد الضحايا

قُتل أكثر من 470 شخصاً وجُرح أكثر من 300 في ساحة مستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة مساء الثلاثاء، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس. وتتحدث القيادة السياسية لحماس من جهتها عن أكثر من 500 قتيل وتتهم إسرائيل بقصف المستشفى. بينما نسب الجيش الإسرائيلي الضربة إلى صاروخ أطلقته حركة الجهاد الإسلامي التي نفت ذلك ووجهت الاتهام إلى إسرائيل.