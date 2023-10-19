إيلاف من بيروت: قال رئيس حركة حماس بالخارج خالد مشعل، الخميس، إن الهجوم على إسرائيل كان مغامرة مدروسة، في إشارة إلى هجوم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- المباغت على إسرائيل، مضيفا بالقول: "نعرف جيدا تبعات عمليتنا يوم 7 أكتوبر". وأكد أن تفاصيل أرقام الأسرى موجودة فقط عند القسام، مشدداً: "لدينا أسرى من الجنود الإسرائيليين ما يكفي للتفاوض على معتقلينا".

وقال خالد مشعل، في حديث خاص لـ"العربية" إن حكومة نتنياهو وضعت أجندة لتهويد الأقصى"، مؤكداً بالقول: "إسرائيل تقتلنا قاومنا أم لم نقاوم". وأضاف: "حسابات عمليتنا ضد إسرائيل كانت في إطار ضيق"، مشيراً إلى أنه "لتحقيق عنصر المفاجأة بعمليتنا لم يعرف بها الجميع".

وأشار إلى أن "الموقف العربي تجاه الوضع الحالي جيد ونطلب المزيد"، مشدداً بالقول: "نحن لا ندعو الشعوب إلى الحروب"، ومشيراً إلى أن "حزب الله وإيران قدموا لنا السلاح والدعم ونطلب المزيد".