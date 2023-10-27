الإسماعيلية (مصر): أصيب ستة أشخاص جراء سقوط صاروخ ليل الخميس الجمعة في مدينة طابا المصرية المتاخمة لإسرائيل التي تخوض منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر حربا مع حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، حسب وسائل إعلام وشهود.

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية القريبة من الاستخبارات المصرية أنه "في إطار التصعيد الحالي في غزة سقط صاروخ في طابا ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص بجروح طفيفة".

وقال شهود لوكالة فرانس برس إن الصاروخ أصاب مبنى ملحقا بمستشفى في هذه المدينة المطلة على البحر الأحمر والواقعة في الطرف الشرقي من سيناء حيث يوجد معبر حدودي إلى إسرائيل.

وتظهر صور بثتها وسائل إعلام محلية ونشرتها شبكات التواصل الاجتماعي مبنى متضررا وعددا من المركبات المحطمة في المكان.

والأحد الفائت أفاد الجيش الإسرائيلي بأن دبابة تابعة له أطلقت النار من طريق "الخطأ" على موقع مصري متاخم للحدود. من جانبه، أشار متحدث عسكري مصري إلى تسجيل "إصابات طفيفة" في صفوف القوات المصرية بنيران الدبابة الإسرائيلية.