إيلاف من القاهرة: نشر علاء، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك مقطع فيديو لوالده وحديثه عن موقف مصر من القضية الفلسطينية.

وكتب معلقاً على الفيديو أن "موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت لم ولن يتغير"، مقتبساً من كلام والده: "... نمضى في تحركٍ يسعى لوقف العدوان فوراً دون قيدٍ أو شرط يضع إسرائيل امام مسئوليتها القانونية والسياسية كقوة احتلال".

موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت لم ولن يتغير ….." نمضى في تحركٍ يسعى لوقف العدوان فوراً دون قيدٍ أو شرط يضع إسرائيل امام مسئوليتها القانونية والسياسية كقوة احتلال " pic.twitter.com/MVBuU30BjW — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) October 20, 2023

جاء ذلك في تدوينة لعلاء على صفحته بمنصة (إكس)، قائلا بتعليق: "موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت لم ولن يتغير.. ’نمضى في تحركٍ يسعى لوقف العدوان فوراً دون قيدٍ أو شرط يضع إسرائيل امام مسئوليتها القانونية والسياسية كقوة احتلال‘".

وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي قد ألمح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، باستعداد الشعب المصري للتظاهر "تعبيرا عن رفض هجرة الفلسطينيين من غزة"، مؤكدا أن مصر "ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أية محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة".