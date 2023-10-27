تناولت الصحف البريطانية تداعيات الحرب على غزة، وعرضت الغارديان مقالاً يركز على أهمية النظر في تاريخ الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي قبل إصدار الحكم بحق أي من الطرفين. وتناولت صحيفة "جيروساليم بوست" مقالاً بعنوان "خطاب غانتس يكشف مستور خطة إسرائيل في التعامل مع غزة", وأخيراً صحيفة الإندبندنت التي ركزت في مقالها على تعثر زعيم حزب العمال كيري ستارمر في اتخاذ موقف واضح من حرب غزة، خوفاً من أن يطارده "شبح توني بلير" بحسب الصحيفة.

واصلت الصحف البريطانية تغطية الحرب في قطاع غزة، ومن بينها صحيفة الغارديان التي نشرت مقالاً لغابي هينسليف بعنوان " إذا مُنعنا من النظر في أعين التاريخ خلال هذه الحرب، فنحن محكوم علينا بتكراره".

تقول هينسليف إن الفلسطينيين والإسرائيليين مرتبطون ببعضهم البعض في المعاناة، وإن السعي إلى حل هذه المشكلة، كما فعلت الأمم المتحدة، لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه يقدم أعذاراً لحماس.

عندما تأسست الأمم المتحدة في الأصل من رماد الحرب العالمية الثانية، كانت أول معاهدة تم تبنيها على الإطلاق، بفضل جهود يهودي-بولندي يدعى رافائيل ليمكين، والذي فقد أكثر من 40 من أفراد عائلته في المحرقة، وهي اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ومن رواندا إلى سريبرينيتسا، تعترف الأمم المتحدة نفسها بأنها لم ترق دائماً إلى مستوى مبادئ ليمكين. ومع ذلك، تظل مهمتها الأساسية هي التعلم من التاريخ، وليس تكراره. لكن تاريخ من بالضبط؟

هذا الأسبوع، اتهم جلعاد إردان، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، المنظمة بشدة بأنها أصبحت "وصمة عار على جبين الإنسانية" بعد تصريحات أمينها العام، التي رأى فيها تبريراً لما قامت به حماس، وتصريحاته التي قال فيها إن هذه الخطوات جاءت بعد "56 عاما من الاحتلال الخانق". وبعبارة أخرى، فإن التاريخ مهم؛ وربما يكون الأمر كذلك بشكل خاص في الشرق الأوسط، حيث يتتبع البعض جذور الصراع إلى الكتاب المقدس.

لكن هذا ليس نوع التاريخ الذي ترغب حكومة إسرائيل في مناقشته، ربما خاصة في سياق دعوات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.

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تسأل هينسليف: لماذا لم يتحدث أحد عن التاريخ حتى الآن؟ في صراع تشكل من خلال الذكريات المتوارثة عبر الأجيال، الاضطهاد والنفي والمعاناة والحداد، و"النكبة" والمحرقة؟ إن هذه القصص متشابكة للغاية بحيث لا يمكن فهم إحداها دون ذكر الأخرى، ومن الممكن أن نقول ذلك دون اتهامنا باختلاق الأعذار لحماس.

وتضيف، قد يشعر البعض أنه لا يزال من السابق لأوانه إجراء مثل هذه المحادثات في حالة إسرائيل، لكن الحرب تفرض جدولها الزمني الذي لا يرحم.

ويتعين على أنصار وقف إطلاق النار أن يتقبلوا حقيقة مفادها أنه من غير الممكن أن نتوقع من الإسرائيليين أن يعيشوا بأريحية مع الخوف من عودة حماس. ولكن أنصار سحق حماس في حرب برية، لابد وأن يعترفوا أيضاً بأن الفلسطينيين لا يستطيعون ببساطة أن يستمروا في العيش بعد ذلك في بؤس، وإلا فسوف تنشأ حماس جديدة في نهاية المطاف لتتغذى على هذا الألم الدائم وسوف تبدأ الدورة من جديد.

معاناة الماضي لا تعفي أي فرد من المسؤولية الأخلاقية عن أفعاله، ولكن أولئك الذين لا يستطيعون النظر إلى تاريخهم في أعينهم، محكوم عليهم في كثير من الأحيان بتكراره. إذا لم يكن من الممكن السماح لمنظمة تأسست على التعلم من الماضي أن تقول ذلك، فمن يحق له؟

خطاب غانتس يكشف خطة إسرائيل في التعامل مع غزة

وإلى صحيفة "جيروساليم بوست" ومقال للصحفي يوناه جيرمي بوب بعنوان "خطاب غانتس يكشف مستور خطة إسرائيل في التعامل مع غزة".

يقول بوب إن في الكشف الأكثر تفصيلاً الذي قدمه زعيم حزب الوحدة الوطنية ووزير الحرب بيني غانتس عن خطط الحرب في غزة، قال غانتس إن الهدف الوحيد للحكومة المتمثل في تدمير حماس وإعادة تشكيل الواقع في غزة قد تم تعديله من خلال أهداف أخرى متعددة.

لم ينضم غانتس إلى الحكومة الحالية ومسؤولي الدفاع في تحمل المسؤولية عن الفشل في توقع غزو حماس فحسب، بل الأهم من ذلك أنه دافع عن تأخير الحكومة للغزو.

وهو بالطبع لم يقل هذه الكلمات الصريحة، لكنه قال إنه كان في المركز ويوافق على كل قرارات الحكومة فيما يتعلق بالحرب – وقد امتنعت الحكومة منذ ثلاثة أسابيع تقريباً عن إصدار الأمر بغزو مضاد لغزة.

وفي رسائل منفصلة، قالت الحكومة والجيش الإسرائيلي منذ البداية إنهما يريدان إعادة الرهائن وكذلك القضاء على حماس.

ومع ذلك، في الأيام الأولى من الحرب، أوضح مسؤول دبلوماسي كبير في ذلك الوقت أن القلق بشأن وقوع الرهائن في مرمى النيران لن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى إبطاء هجمات الجيش الإسرائيلي على حماس.

وقد تبين في النهاية أن هذه الإشارة غير دقيقة، حيث تم تأجيل الغزو البري لأسابيع، وأوضح غانتس أن محاولة إنقاذ الرهائن لم تكن مجرد مسألة تكتيكية، بل اعتباراً استراتيجياً.

يُعتقد أن غانتس لا يزال يدرك أن تدمير حماس هو الهدف الأساسي، لكن حقيقة أنه لم يستخدم هذه الكلمات علناً، تظهر مدى ثقل مصير الرهائن عليه وعلى صناع القرار الرئيسيين كمسألة استراتيجية.

يقول بوب إن الولايات المتحدة كانت أقل خجلاً من المسؤولين الإسرائيليين، ودعت صراحة إلى غزو أصغر حجماً، على غرار التوغل الإسرائيلي المحدود في غزة عام 2014، مع توغل عدد أقل بكثير من قوات النخبة في المناطق الحضرية.

وأوضح غانتس أن استراتيجية غزة تتأثر بشكل كبير بالمخاوف بشأن التحركات التالية لحزب الله وإيران.

إحدى النتائج العملية لذلك هي الانتظار لفترة أطول حتى يتم نشر المزيد من الدفاع الصاروخي الأمريكي لإثناء حزب الله عن التدخل، وعندما يقوم الجيش الإسرائيلي في النهاية بغزو بري في غزة.

ومن غير الواضح ما إذا كان اعتقاد غانتس والحكومة بأن الولايات المتحدة ستستمر في دعم حق إسرائيل في التخلص من حماس حتى لأسابيع وأشهر سيكون صحيحاً.

ومن غير الواضح أيضاً ما إذا كان غانتس والحكومة يعتقدون أن الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من الشمال والجنوب سينتظرون المدة التي قرر الجيش الإسرائيلي انتظارها لحين الدخول البري للعودة إلى ديارهم أو البدء في الاحتجاج على سياسة الحكومة.

وقبيل وقت كتابة هذا المقال، قام وزير الدفاع يوآف غالانت على نحو مماثل بتشويش الأهداف المتباينة المتمثلة في تدمير حماس وإنقاذ الرهائن، واصفا إنقاذ الرهائن بأنه "الهدف الأسمى".

ومع غياب الوضوح، أشار خطاب غانتس، وإلى حد ما خطاب غالانت، إلى الأشياء التي تغيرت وإلى أين تتجه إسرائيل.

اختبار كير ستارمر في غزة وشبح توني بلير

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وإلى صحيفة الإندبندنت ومقال للصحفي جون رينتول بعنوان "اختبار كير ستارمر في غزة وشبح توني بلير"

يقول رينتول إن تصميم زعيم حزب العمال على الوقوف إلى جانب إسرائيل أثار مناوشات داخل حزبه، وسيعتبر أن هذا كان نفس الخط الفاصل الذي كسر قيادة توني بلير قبل 17 عاماً.

إحدى العبارات المفضلة لدى كير ستارمر هي أنه كلما رأى مشكلة، يُقدم على إصلاحها، وليس "التجول حولها". باستثناء اليوم، عندما واجه تحدياً خطيراً لقيادته، أثناء الأسئلة في مجلس العموم حول الصراع بين إسرائيل وحماس، بدا لي وكأنه يرتدي حذاء المشي.

خلال الأسئلة التي طرحها المجلس، خصص جميع أسئلته الستة لرئيس الوزراء لفرضية مفادها أن مرشح المحافظين المهزوم في الانتخابات الفرعية كان مجرد تعبير عن سياسة الحكومة عندما أخبر العائلات غير القادرة على إطعام أطفالها "بالمغادرة". وكان نواب آخرون أكثر حرصاً على معارضة سياسة ريشي سوناك في الوقوف مع إسرائيل.

يقول رينتول إن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لستارمر هو السؤال الأخير في الجلسة، والذي جاء من ياسمين قريشي، وهي وزيرة الظل العمالية. سؤالها كان موجهاً إلى رئيس الوزراء، لكنها كانت تقصد زعيم المعارضة، الذي كان يجلس أمامها، بصمت. واعتُبرت كلمات قريشي بمثابة تحد مباشر لسياسة زعيمها.

لقد تم وضع سياسة زعيم حزب العمال نيابة عنه من قبل سوناك: فهو يؤيد "التوقف الوجيز لإطلاق النار"، ويرفض وصف السياسة الإسرائيلية بأنها عقاب جماعي، والذي يمكن أن يكون جريمة حرب. وقال رئيس الوزراء: "علينا أن نتذكر أن إسرائيل تعرضت لهجوم إرهابي وحشي صادم". وقال إنه يجب إعادة الرهائن، وأشار إلى أنه لا يمكنك الدعوة إلى وقف إطلاق النار والقول إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها.

يعلم ستارمر أن لديه مشكلة مع حزبه ومع العديد من ناخبيه، لكنه لا يستطيع السماح بأي فجوة بينه وبين سوناك بشأن هذه القضية. وإذا حاول أن يكون أكثر انتقاداً لإسرائيل، فإنه سيسمح للمحافظين بتصويره على أنه متساهل في التعامل مع حماس، ومتساهل مع الإرهاب، ومتساهل مع معاداة السامية.

وهذا يعني أنه في هذا الصدد، كما في كثير من القضايا الأخرى، يجد نفسه يخوض معارك توني بلير من جديد مع حزبه.

وكان دعم بلير لإسرائيل بمثابة القشة التي قصمت ظهر دعم نواب حزب العمال له. وقد استقال من منصب رئيس الوزراء في 12 يوليو 2006، عندما ردت إسرائيل على اختطاف حزب الله جنديين في غارة عبر الحدود من لبنان، ورفض بلير إدانة إسرائيل أو الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

ويواجه ستارمر اختباراً بشأن غزة، ولم يظهر أياً من شجاعة بلير في الدفاع عن ما يؤمن به. إن طريقته المفضلة للتعامل مع انزعاج حزبه هي الالتزام بشكل وثيق بخط الحكومة وقول أقل ما يمكن.

لكنه سينجح في الاختبار لأنه يتمتع بمكانة قوية في حزب العمال.