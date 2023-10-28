الماتي (كازاخستان): قُتل 21 من عمّال المناجم على الأقل، ولا يزال البحث مستمرّاً عن 23 آخرين السبت، بعد حادث وقع في منجم مملوك لشركة أرسيلور ميتال في وسط كازاخستان، وفقاً لحصيلة جديدة صادرة عن شركة الصلب العالمية العملاقة.

وقالت شركة أرسيلور ميتال إنّه "تم العثور على جثث 21 من عمّال المناجم"، مضيفة أنّ "23 آخرين ما زالوا تحت الأرض، ورُفع 208 إلى السطح" في منجم كوستينكو بالقرب من كاراغاندا.

وأوضحت السلطات المحلية "اندلع حريق في منجم كوستينكو قضى فيه 21 شخصا فيما نقل 18 شخصا لحقت بهم إصابات متفاوتة الخطورة إلى المستشفى".

وأشارت السلطات إلى أن 252 عاملا كانوا موجودين عند وقوع المأساة.

وهو ثاني حادث يقع فيه ضحايا في غضون شهرين في أحد مناجم المجموعة بعد مقتل خمس عمال في منتصف آب/أغسطس في المنطقة نفسها.

ووقع الحادث في منجم قريب من مدينة كاراغاندا الواقعة في منطقة صناعية في وسط كازاخستان إلى حيث توجه وزير حالات الطوارئ سيريم شاريبخانوف.

وتتهم كازاخستان مجموعة ارسيلورميتال بانتظام بعدم احترام معايير السلامة أو البيئة.