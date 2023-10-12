إيلاف من لندن: واجهت الحكومة البريطانية اتهامات بأنها "حكومة غير مسؤولة" لتأييدها إجراءات الحصار على غزة.

وجاءت الاتهامات، على لسان دانييل ليفي، رئيس مشروع الشرق الأوسط الأميركي ومفاوض السلام الإسرائيلي السابق الذي قال إن لندن "الحكومة والمعارضة" أيدت قطع الكهرباء والموارد عن غزة.

وقال ليفي إنه سعيد برؤية وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يبدأ في الابتعاد عن هذا الموقف في خطابه في تل أبيب في وقت سابق اليوم الخميس.

وقال ليفي لقناة (سكاي نيوز): "لا ينبغي أن يكون من الصعب للغاية التمسك بالفكرتين: أن الهجوم المسلح على المدنيين الإسرائيليين كان غير معقول، وأن قطع كافة إمدادات الكهرباء عن غزة أمر غير معقول أيضًا".

وأضاف: "لا يمكن أن يمر هذا الأمر. وهذا أيضًا ينتهك القانون الدولي. ولم نسمع ذلك من حكومة المملكة المتحدة أو قيادة المعارضة. لقد تخلت تماما عن فكرة وجود قواعد، وأن هناك قانونا دوليا".

وخلص مفاوض السلام الإسرائيلي السابق إلى القول: "نحن بحاجة للبالغين في الغرفة. نحن بحاجة إلى أن يأتي الناس إلى الغرفة مع طفاية حريق، وليس قاذف اللهب."

ويقول دانييل ليفي إننا لن نضمن أمن إسرائيل من خلال "تجويع وقتل المدنيين الفلسطينيين الأبرياء".

