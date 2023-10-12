تل ابيب: تعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس بدعم الولايات المتحدة "الدائم" لإسرائيل، مؤكدا على "التطلعات المشروعة" للفلسطينيين والتي لا تمثلها حركة حماس الإسلامية.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في تل أبيب، متوجها الى المسؤولين الإسرائيليين، "قد تكونون أقوياء بما يكفي للدفاع عن أنفسكم، لكن طالما أن أميركا موجودة، فلن تضطروا إلى ذلك أبدا، سنكون دائما إلى جانبكم".

زيارة دائمة

ووصل بلينكن الخميس إلى إسرائيل في زيارة داعمة للدولة العبرية في حربها مع حركة حماس الإسلامية التي شنت السبت هجوما مباغتا على إسرائيل سقط خلاله 1200 شخص، وفق الجيش الإسرائيلي.

25 قتيل أميركي

وقال بلينكن إنه تم التأكد من وجود 25 أميركيا على الأقل بين القتلى.

وفي وقت تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بتقديم دعم كامل لإسرائيل دون الدعوة إلى ضبط النفس، ألمح بلينكن إلى الحاجة إلى تسوية سلمية في نهاية المطاف.

وأضاف وزير الخارجية "على كل من يريد السلام والعدالة أن يدين الإرهاب الذي تمارسه حماس، نحن نعلم أنها لا تمثل الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة للعيش بمعايير متساوية من الأمن والحرية وفرص العدالة والكرامة".

وقال بلينكن "أقف أمامكم ليس كوزير خارجية للولايات المتحدة فقط وإنما كيهودي أيضا... أقف أمامكم كزوج وأب لأطفال صغار".

ووعد بلينكن بأن إدارة بايدن والكونغرس الأميركي سيعملان معا على تلبية الطلبات العسكرية لإسرائيل.

أما رئيس الوزراء نتانياهو فأعرب عن تقديره للدعم الأميركي. وقال إن حماس التي تحكم قطاع غزة يجب أن تعامل مثل تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف "مثلما تم سحق داعش، سيتم سحق حماس".