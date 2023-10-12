تل ابيب: وصل وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن إلى تل أبيب الخميس لإظهار تضامن بلاده بعد هجوم مباغت شنته حركة حماس في إسرائيل، بحسب مراسل لفرانس برس يرافقه.

ومن المتوقع أن يزور بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بينما أكدت واشنطن وقوفها جانب حليفتها الدولة العبرية التي تشن قصفا عنيفا على قطاع غزة.

وكان في استقبال بلينكن وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين. وتم تعزيز الإجراءات الأمنية.

وقدمت واشنطن بالفعل دعما عسكريا إضافيا لإسرائيل منذ بدء الحرب التي انطلقت بعد هجوم مباغت شنته حركة حماس داخل إسرائيل.

وقبل مغادرته إلى إسرائيل، أكد بلينكن للصحافيين على دعم بلاده الثابت لإسرائيل. وقال "تدعم الولايات المتحدة إسرائيل. وندعمها اليوم وغدا وسندعمها كل يوم بعد ذلك.

وأضاف قبل مغادرته واشنطن "نحن مصممون على ضمان حصول إسرائيل على كل ما تحتاج له للدفاع عن نفسها".

لقاءان

هذا ويجري بلينكن الجمعة في عمان محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بحسب مسؤول أميركي.

وقال المسؤول لمراسل فرانس برس المرافق لبلينكن "غدا (الجمعة) في عمان، سيعقد الوزير بلينكن اجتماعات مع الرئيس الفلسطيني عباس والملك عبد الله الثاني".