القدس: أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي الخميس أن الهجوم العسكري على حماس يركز على "القضاء" على كبار قادة الحركة الإسلامية في قطاع غزة بما في ذلك رئيسها يحيى السنوار.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يستعد لهجوم بري يستهدف نشطاء حماس في قطاع غزة وفي انتظار قرار رسمي.

وقال ريتشادر هيخت لصحافيين "نحن نركز الآن على القضاء على قيادتهم العليا ليس فقط القيادة العسكرية بل الحكومية أيضا وصولا إلى السنوار"، مشيرا الى أنهم "مرتبطون مباشرة" بالعملية غير المسبوقة التي شنتها حماس على إسرائيل قبل ستة أيام.



هجوم بري

وأضاف "ننتظر ما ستقرره قيادتنا السياسية بشأن هجوم بري محتمل".

وتحدث كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري لصحافيين عن خطط الجيش ضد حركة حماس الهادفة الى "سحق قدرة حماس على العمل"، مشددا على أن "كل من يقترب من السياج (الحدودي) سيقتل".

وفي وقت تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة، نشر الجيش عشرات آلاف الجنود على طول الحدود مع قطاع غزة.

وبدأت إسرائيل قصفها ردا على هجوم مباغت جوا وبرا وبحرا شنته حركة حماس السبت.

وأدى التصعيد بين الجانبين إلى مقتل 1354 شخصا وجرح 6049 في قطاع غزة، بينما بلغت حصيلة القتلى في إسرائيل أكثر من 1200، وجرح 3297 شخصا.

وأطلقت حماس حتى الآن أكثر من خمسة آلاف صاروخ على إسرائيل، وفق الجيش.

وقال هيخت "نجهز أنفسنا للمراحل القادمة من الحرب... ونستعد لخطط طوارئ عملياتية متعددة"، مشيرا الى أن العملية المحتملة "قد تكون من الجو أو من البحر والجو".

وفرضت إسرائيل "حصارًا مطبقا" على قطاع غزة وقطعت إمدادات الكهرباء والمياه والوقود.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاتس في وقت سابق الخميس إن الإمدادات لن تستأنف قبل تحرير الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.