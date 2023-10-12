بكين: أعلنت وزارة الخارجية الصينية الخميس أن ثلاثة مواطنين صينيين قتلوا في النزاع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وقال وانغ وينبين، المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحافي دوري "لدينا تأكيد لمقتل ثلاثة مواطنين صينيين خلال الاشتباكات"، مشيرا إلى "مفقودين اثنين وعدد من الجرحى" أيضا.

وأضاف "نشيد بالذين توفوا ونعرب عن تعاطفنا الصادق مع أسر الضحايا وكذلك الجرحى".

وتابع الناطق الصيني أن "البعثات الدبلوماسية الصينية المعنية في الخارج تبذل جهودا كبيرة لتنسيق إنقاذ وعلاج الجرحى ووضع الترتيبات اللازمة للذين ماتوا".

كما دعا المتحدث جميع الأطراف إلى "اتخاذ إجراءات فعالة لضمان سلامة المنظمات الصينية والمواطنين الصينيين".



بلينكن

وواصلت إسرائيل حيث بدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة، قصفها لقطاع غزة الخميس، ووعدت بـ "تدمير" حماس في اليوم السادس من الحرب التي اندلعت على أثر الهجوم الدموي الذي شنته الحركة الإسلامية.

وفي إسرائيل قُتل أكثر من 1200 شخص معظمهم من المدنيين، بحسب الجيش الإسرائيلي. وعلى الجانب الفلسطيني قُتل 120 شخص أيضا حسب آخر الأرقام الصادرة عن سلطات غزة.

وتؤكد الدبلوماسية الصينية باستمرار أنها تريد تقديم مساهمتها في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية المتوقفة منذ 2014.