إيلاف من لندن: أعلنت الحكومة البريطانية عن تنظم رحلات جوية تبدأ اليوم الخميس لإخراج المواطنين البريطانيين من إسرائيل.

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي إن المملكة المتحدة تعمل على مدار الساعة لضمان قدرة المواطنين البريطانيين على مغادرة إسرائيل "ولهذا السبب قمنا بتنظيم رحلة برعاية المملكة المتحدة للمواطنين البريطانيين الضعفاء".

وقال كليفرلي للمواطنين البريطانيين على X: من الضروري للغاية، إذا كنت في إسرائيل وترغب في المغادرة، أن تقوم بتسجيل حضورك.

وتسعى شركات الطيران والحكومات في العالم جاهدة لإجلاء الآلاف من إسرائيل قبل هجوم بري محتمل على غزة.

وتأتي جهود الإخلاء في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي عدد القتلى الذي أبلغ عنه الجانبان أكثر من 2000 شخص، في أعقاب هجمات نهاية الأسبوع التي شنها فصيل مسلح من حركة حماس والضربات الانتقامية التي شنتها القوات الإسرائيلية.

كما أدى النزاع إلى نزوح نحو 340 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة.

الأولوية للضعفاء

وقالت وزارة الخارجية البريطانية: "ستعطى الأولوية للمواطنين البريطانيين الضعفاء في هذه الرحلات و"في هذه المرحلة سنتصل بالأشخاص المؤهلين للرحلات مباشرة ويجب على المواطنين البريطانيين ألا يتوجهوا إلى المطار ما لم يتم الاتصال بهم".

وأضافت: "إن سلامة جميع المواطنين البريطانيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة لا تزال تمثل أولويتنا القصوى ونحث الجميع على مواصلة اتباع نصائح السفر التي نقدمها".

وقالت الوزارة: "نننصح الأشخاص الموجودين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة، بتسجيل وجودهم لدى وزارة الخارجية".

وختمت تقول في بيان على موقعها الالكتروني: "تواصل وزارة الخارجية والتعاون الدولي تحذيرها بعدم السفر إلى أجزاء من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تنصح بعدم السفر إلا للضرورة إلى جميع الأجزاء الأخرى."

