بانكوك: يتواصل القتال العنيف بين الجيش البورمي والحركات المتمرّدة لليوم الثاني على التوالي، قرب الحدود الشمالية للبلاد مع الصين، حسبما أفادت مجموعة مسلّحة السبت.

وأدّى انقلاب العسكريين في العام 2021 إلى إحياء حركات التمرّد في ولاية شان المجاورة للصين، والتي تعدّ موقعاً لمشروع كبير للسكك الحديد تموّله بكين كجزء من طرق الحرير الجديدة.

جماعات متمردة

وأعلنت ثلاث جماعات متمردة، هي "جيش تحرير تايونغ الوطني" و"جيش أراكان" و"تحالف ميانمار الوطني الديموقراطي"، في بيان الجمعة، أنها شنّت "عملية عسكرية" مشتركة في هذه المنطقة.

وأكد "تحالف ميانمار الوطني الديموقراطي" السبت أنه استعاد السيطرة على ثلاثة مواقع عسكرية متقدّمة، بينها موقعان بالقرب من مونغكو، في المنطقة المتاخمة للصين.

كذلك، قال المتمرّدون إنّهم نصبوا كميناً لمجموعة من العسكريين القادمين من هوبانغ واستولوا على معدّات عسكرية، من دون تقديم حصيلة للخسائر.

من جهته، أكد "جيش تحرير تايونغ الوطني" السبت أنّه سيطر حتى الآن على ثلاثة مواقع عسكرية في نامخام، مشيراً إلى مقتل 18 جندياً. كما أشار إلى أنّه استولى على موقعين عسكريين متقدّمين في لاشيو، وعلى شحنة من المعدّات العسكرية.

في المقابل، نشر الجيش طائرة مقاتلة ومروحية في لاشيو، وفق "جيش تحرير تايونغ الوطني".

وقال أحد عناصر الإنقاذ المحليين، إنّ قصفاً كثيفا سجل أثناء الليل لمدة سبع ساعات بالقرب من لاشيو.

من جانبه، قال المتحدث باسم المجلس العسكري زاو مين تون لوسائل إعلام محلية الجمعة، إن المتمرّدين هاجموا مواقع عسكرية في مناطق شينشويهاو ولاوكاي وكونلونغ، مشيراً إلى خسارة مواقع عسكرية متقدّمة.

وأضاف "لقد حاولنا الحفاظ على السلام والاستقرار في شمال شان، لكنّ المتمرّدين يحاولون القضاء على الاستقرار".

وقالت وزارة الخارجية الصينية الجمعة إنها "تراقب الوضع من كثب"، داعية جميع الأطراف إلى تجنّب التصعيد.