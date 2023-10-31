إيلاف: أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء أنه شن غارات جوية ضد منشآت ومواقع في جنوب لبنان تابعة لحزب الله. يأتي ذلك في وقت أكد فيه البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تؤيد الدعوات لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس. وقالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية إن مسلحيها أطلقوا أسلحة رشاشة وقذائف مضادة للدبابات باتجاه القوات الإسرائيلية في شمال وجنوب قطاع غزة فيما هاجمت دبابات وقوات مشاة إسرائيلية المدينة الرئيسية في القطاع.

وغداة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رفضه لوقف إطلاق النار في الحرب ضد حماس في غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات جوية ضد منشآت ومواقع في جنوب لبنان تابعة لحزب الله.

من جانبه، أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تؤيد الدعوات لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، مشددا على وجوب الاستعاضة عنها بـ"توقفات مؤقتة" للأعمال الحربية، لإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء الإثنين تحرير جندية رهينة "خلال العملية البرية" في القطاع.