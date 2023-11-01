قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي مُني أيضًا بخسائر "مؤلمة"، رغم تحقيقه إنجازات مهمة خلال الحرب على قطاع غزة.

وأضاف في مقطع مصوَّر نشره عبر حسابه على منصة X: "نحن في حرب صعبة، وستكون حربًا طويلة".

وكان نتنياهو يعلّق على مقتل 10 جنود إسرائيليين، في استهداف آلية مدرَّعة في غزة، فيما توعّد بمواصلة الحرب حتى تحقيق النصر.

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قد ذكرت اليوم، ان 12 جنديًا إسرائيليًا قُتلوا، في استهداف عربة مصفَّحة بشمال غزة، أمس.

يُذكر أن مئات الفلسطينيين، قٌتِلوا الثلاثاء، في غارة جوية استهدفت مخيّم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، في ضربة أكّد الجيش الإسرائيلي أنّه نفّذها للقضاء على قيادي في "حماس" ضالع في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وأعلنت وزارة الصحة، التابعة للحركة، أن عدد القتلى وصل إلى 8525 شخصًا في قطاع غزة.