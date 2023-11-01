طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم يدفع باتجاه وقف إطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة.

وأوضح البيان باسم الرئاسة المصرية أن حديث السيسي جاء خلال اتصال تلقاه من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك "تناولا فيه مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة".

وقال السيسي لـ"سوناك: إن تسوية القضية الفلسطينية تتطلب إعمال حل الدولتين، مشددًا على أن "الحلول العسكرية تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها".

ونقل البيان عن الرئيس المصري قوله إن بلاده تبذل جهودًا كبيرة على المسار السياسي لتهدئة الموقف وحقن الدماء وعلى المستوى الإنساني من خلال قيادة عملية تنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

سوناك

من جانبه، رحَّب رئيس الوزراء البريطاني بفتح معبر رفح اليوم لأول دفعة من المواطنين البريطانيين وغيرهم من المواطنين والجرحى الفلسطينيين الذين يغادرون قطاع غزة، مشيرًا لخطة بإرسال رحلة المساعدات البريطانية الثانية إلى غزة.

وتطرق النقاش للجهود الدبلوماسية سعيًا لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى "حماس" ومنع التصعيد في الشرق الأوسط وتحقيق السلام والازدهار على المدى الطويل للشعب الفلسطيني.