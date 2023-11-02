إيلاف من لندن: يزور العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث دولة الإمارات في أول ديسمبر المقبل وسوف يحضر قمة العمل المناخي (الأطراف كوب 28).

وتأتي زيارة الملك تشارلز تلبية لدعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وبطلب من الحكومة البريطانية.

وسيلقي العاهل البريطاني كلمة افتتاحية في القمة التي يستضيفها رئيس دولة الإمارات في دبي.

وقالت مصادر بريطانية إنه أثناء زيارته إلى الإمارات، سوف ينتهز الملك الفرصة لعقد لقاءات مع قيادات المنطقة، عشية انعقاد مؤتمر الأطراف كوب 28.

وفي يوم الخميس 30 نوفمبر، عشية انطلاق قمة العمل المناخي الدولية، سوف يحضر الملك تشارلز حفل استقبال لإطلاق "منتدى الأعمال والعمل الخيري المتعلق بالمناخ" الأول في كوب 28.

ويستمر هذا المنتدى، الذي يستمر ليومين بموازاة قمة العمل المناخي العالمي، تستضيفه رئاسة كوب 28 في شراكة استراتيجية مع مبادرة الأسواق المستدامة.

ويجمع هذا المنتدى رفيع المستوى قيادات الشركات والمؤسسات المالية والعمل الخيري سعيا لتعجيل الخروج بحلول لمعالجة تغير المناخ وحماية الطبيعة، والسعي إلى تطبيقها وتحقيق نتائج بهذا الصدد.

الاسواق المستدامة

يذكر أن مبادرة الأسواق المستدامة هي شريك استراتيجي لمنتدى الأعمال والعمل الخيري المتعلق بالمناخ في كوب 28، للمساعدة في حشد زعماء العالم لأجل التنسيق بين هذا القطاع والاستثمار والخطط القُطرية لعرض ما تحقق من تقدم، ورسم المسار لتعجيل وتوسيع تلك الجهود.

وهذه المبادرة كان أسسها الملك تشارلز، حين كان أمير ويلز، في 2020، عبارة عن تحالف بقيادة القطاع الخاص يهدف إلى تعجيل الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة لكل من الطبيعة وللناس ولكوكبنا.

مستقبل أكثر استدامة

كذلك يناصر الملك تشارلز منذ أكثر من 50 سنة العمل لأجل مستقبل أكثر استدامة. وهو يؤمن بأن لكل شخص دوراً في معالجة حتى أكثر التحديات البيئية تعقيدا التي تواجه العالم.

كما أن للعاهل البريطاني قدرة فريدة على الجمع بين الناس – من رؤساء الدول وحتى الشباب، ومن المدراء التنفيذيين للشركات وحتى مشاريع المجتمعات المحلية – برهنت كونها وسيلة قوية في السعي لإيجاد الحلول وإلهام الناس والمؤسسات على جميع المستويات وفي أنحاء العالم.

وكان سبق للملك تشارلز حين كان أمير ويلز، أن ألقى كلمة افتتاحية في مراسم افتتاح مؤتمر الأطراف كوب 26 في غلاسكو في 2021، وفي كوب 21 في باريس في 2015.

يشار الى أن الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) سوف تُعقد في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي.