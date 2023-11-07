تل أبيب: دخلت الحرب بين إسرائيل وحماس يومها الواحد والثلاثين، مع تجاوز عدد القتلى في قطاع غزة عشرة آلاف.

ميدانياً، لا تزال تدور حرب شوارع بين الجنود الإسرائيليين ومقاتلي حماس، أعنفها في شمال القطاع. وأعلن الجيش الإسرائيلي تقسيم غزة إلى شطرين جنوبي وشمالي.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين أن إسرائيل ستتولى لفترة غير محددة "المسؤولية الأمنية الشاملة" في قطاع غزة بعد الحرب التي تخوضها حاليا ضد حركة حماس.

ويخشى المجتمع الدولي اتساع نطاق النزاع، خصوصا في الضفة الغربية، التي زارها بلينكن الأحد، ودعا إلى وقف "عنف المتطرفين" ضد الفلسطينيين في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ 1967. كما تزداد المخاوف من احتمال توسع النزاع ليشمل لبنان، مع تبادل يومي للقصف وإطلاق النار عند الحدود بين القوات الإسرائيلية وحزب الله.