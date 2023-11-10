رام الله: أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة أن السلطة الفلسطينية مستعدة لتسلم مسؤولية قطاع عزة في إطار حل سياسي شامل. وقال إن "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتحمل مسؤولياتنا كاملة في إطار حل سياسي شامل على كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس قد أكد أن أداء جيشه "جيد بشكل استثنائي" في هجومه على حركة حماس في غزة، مشددًا على أن إسرائيل لا تخطط لاحتلال القطاع الفلسطيني.

حماية المدنيين

وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "الحاجة إلى بذل المزيد" لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، فيما تبقى المعارك بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس محتدمة في مدينة غزة شمال القطاع المحاصر، بعد دخول الحرب شهرها الثاني، فيما تقود قطر جهود وساطة لإطلاق عدد من الرهائن تحتجزهم الحركة الفلسطينية مقابل هدنة مؤقتة.

وأعلنت إسرائيل أن جيشها بات "في قلب مدينة غزة"، بينما تتكثف عمليات القصف الجوي والمدفعي الذي أودى حتى الآن بـ 10812 قتيلا، بينهم4412 طفلا و2823 امرأة، بالإضافة إلى إصابة 26475 مواطنا، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

وبالإضافة إلى الموت والدمار الذي يحيط بهم من كل صوب، يعاني الفلسطينيون من نقص كبير في الماء، وخصوصا المواد الغذائية والأدوية، فيما تستمر معاناة المستشفيات التي تحتاج إلى الوقود.