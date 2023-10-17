رام الله (الاراضي الفلسطينية): اندلعت مواجهات مساء الثلاثاء بين متظاهرين طالبوا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالرحيل وقوات الأمن الفلسطينية في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وسط حرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، بحسب مراسلي فرانس برس.

وتظاهر المئات في وسط مدينة رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية ضد الرئيس عباس بعيد غارة إسرائيلية على مستشفى في قطاع غزة حصدت 500 قتيل على الأقل.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع خلال التظاهرة التي خرجت بعد وقت قصير من الغارة.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس أن المتظاهرين هتفوا بشعارات من بينها "الشعب يريد إسقاط الرئيس" و"ارحل".

وقالت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول كبير بالسلطة الفلسطينية: محمود عباس يقطع زيارته للأردن ويعود إلى رام الله إثر الهجوم على مستشفى في غزة.