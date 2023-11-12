بيروت: قال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب الأحد، إن طائراته الحربية استهدفت مواقع في سوريا رداً على استهداف للجولان، يوم أمس.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أمس أن صاروخين أطلقا من سوريا سقطا في أرض فضاء بالجولان، دون وقوع إصابات أو أضرار، وفق ما نقلته "وكالة أنباء العالم العربي".

وذكر بيان الجيش الإسرائيلي أن قصف طائراته استهدف "بنى تحتية إرهابية في سوريا"، بحسب وصفه.

وشنت إسرائيل ضربات في الأراضي السورية، الجمعة، بعد سقوط طائرة مسيرة على مدرسة في إيلات (جنوب) قالت إن مصدرها سوريا.

وتتعرض إسرائيل لقصف متزايد من الأراضي السورية واللبنانية منذ بدء حربها مع حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة الشهر الماضي.

وقُتل حوالى 1200 شخص في إسرائيل، وفقاً لتقديرات جديدة، في الهجوم الخاطف الذي شنته "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر.

ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، قُتل أكثر من 11 ألف شخص في القطاع منذ بدء الهجمات المضادة الإسرائيلية، معظمهم من المدنيين الفلسطينيين