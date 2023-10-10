القدس: قصفت إسرائيل مساء الثلاثاء بالمدفعية الأراضي السورية ردا على إطلاق قذائف منها نحو هضبة الجولان التي احتلتها في العام 1967، وفق ما أكد متحدث عسكري.

وقال متحدث باسم الجيش إن قواته "ترد بقصف مدفعي ونيران قذائف الهاون نحو مصادر إطلاق القذائف داخل الأراضي السورية" بعد "رصد إطلاق عدد من القذائف من داخل الأراضي السورية نحو الأراضي الإسرائيلية".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس عن طبيعة القصف من الجانب السوري، رجح متحدث عسكري إسرائيلي أنه كان "قذائف هاون".

وهي المرة الأولى يتم فيها تبادل القصف عبر الحدود بين إسرائيل وسوريا مذ بدء التصعيد الأخير في قطاع غزة، بعدما شنّت حركة حماس عملية مباغتة ضد الدولة العبرية السبت.

وأتى إطلاق القذائف من الأراضي السورية والرد الاسرائيلي عليها، بعد ساعات من تبني الجناح العسكري لحماس (كتائب عز الدين القسام) إطلاق صواريخ من جنوب لبنان نحو إسرائيل.

وأعقب إطلاق الصواريخ من لبنان، تبادل للنيران بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.