إيلاف من بيروت: كشفت تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، أن ماريان ترامب باري، شقيقة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، توفيت عن عمر ناهز 86 عاماً.

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء أن باري، القاضية الاتحادية السابقة والشقيقة الكبرى للرئيس الأميركي السابق، قد توفيت في منزلها بمانهاتن، واكتُشفت وفاتها في ساعة مبكرة، الاثنين.



الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وشقيقته القاضية السابقة ماريان ترامب باري

وكانت شرطة مدينة نيويورك أكدت في وقت سابق نبأ العثور على امرأة، تبلغ من العمر 86 عاما فاقدة للوعي داخل غرفة النوم بشقة في الشارع الخامس، وتأكدت وفاتها لاحقاً. وأوضحت الشرطة أنها فتحت تحقيقاً في الحادثة، من دون أن تكشف عن هوية المرأة.

وكان الرئيس الأميركي الراحل دونالد ريغان قد عين ماريان ترامب باري قاضية في محكمة جزئية في نيوجيرزي عام 1983، لتصبح لاحقا قاضية في محكمة استئناف اتحادية. وتقاعدت عام 2019.