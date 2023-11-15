إيلاف من لندن: دفعت الناشطة المناخية السويدية غريتا ثونبرغ ببراءتها أثناء مثولها أمام محكمة لندنية، اليوم الأربعاء، بتهمة الإساءة إلى النظام العام.

واعتقلت الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا ثونبرج في أكتوبر أثناء احتجاجها على مؤتمر لصناعة النفط والغاز بالقرب من من فندق إنتركونتيننتال في مايفير في 17 أكتوبر أثناء احتجاجها على المؤتمر.

وقف الاجتماع

أجبر المتظاهرون الحاضرين على وقف الاجتماع خلال ما سمي "احتجاج العار" الذي أغلق مدخل الفندق الراقي.

وتجمعت مجموعة من نشطاء منظمة السلام الأخضر ومنظمة لندن الخالية من الأحافير خارج محكمة وستمنستر صباح الأربعاء، وهم يهتفون ويحملون لافتات كتب عليها "إخراج الأموال النفطية" و"اجعل الملوثين يدفعون".

في أثناء مثولها أمام المحكمة اليوم، اتُهمت الناشطة السويدية بانتهاك المادة 14 من قانون النظام العام لعام 1986، أي عدم مغادرة الطريق السريع ومواصلة الاحتجاج على الرصيف.

غرامة مالية

إذا ثبتت إدانتها، فقد تواجه غرامة تصل إلى 2500 جنيه إسترليني.

وظهرت ثونبرغ إلى جانب أربعة نشطاء آخرين، من بينهم ثلاثة من منظمة السلام الأخضر، الذين اتُهموا جميعًا بنفس الجريمة. ودفعوا جميعا بأنهم غير مذنبين.

وتم منح المتظاهرين كفالة غير مشروطة قبل المحاكمة في محكمة الصلح بمدينة لندن في فبراير 2024.

وعند تحديد الظروف التي أدت إلى توجيه التهمة، قال المدعي العام لوك ستاتون إن الحدث الصناعي جمع "مختلف صناع القرار" من الطاقة والمالية والأعمال من أجل "مناقشة الحلول المستدامة"، الأمر الذي أثار موجة من الضحك بين الحضور في جلسة المحكمة.

يشار إلى أن ثونبرغ وجه للنشاط المناخي بعدما بدأت تنظيم احتجاجات أسبوعية عندما كانت تبلغ من العمر 15 عامًا في السويد في عام 2018. وهي الآن تسافر حول العالم لتخاطب الحشود في المسيرات والاحتجاجات.