إيلاف من لندن: أصيبت مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، كاثرين راسل، إثر حادث مروري بينما كانت في طريقها لزيارة قطاع غزة.

وذكرت الأمم المتحدة أن راسل تعرضت لحادث سيارة في مصر أثناء سفرها إلى معبر رفح الحدودي الثلاثاء.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، الأربعاء: «انقلبت المركبة التي كانت تستقلها على جانبها».

ولم يثن الحادث رئيسة اليونيسف عن مواصلة رحلتها إلى غزة، في حين نصحها الأطباء بعد ذلك بالحصول على علاج من إصاباتها، ولذلك اختصرت راسل زيارتها للمنطقة.

وتضمنت زيارتها لقطاع غزة أحد المستشفيات، ودعت مديرة اليونيسف إلى وقف إطلاق نار فوري في القطاع.