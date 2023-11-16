إيلاف من الرباط: ترأست الأميرة للا حسناء، شقيقة العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء الأربعاء بالرباط، حفل العشاء الدبلوماسي الخيري السنوي، المنظم من قبل سفارة الإمارات العربية المتحدة والمؤسسة الدبلوماسية.



صورة تذكارية للأميرة للا حسناء مع اللجنة المنظمة للحفل

وأضحى هذا الحفل، الذي يُنظم تحت رعاية الملك محمد السادس، ويجمع القائمين بالأعمال الخيرية حول السلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمد لدى الرباط، تقليدا سنويًا ينظم بمبادرة من المؤسسة الدبلوماسية والسفارات الأجنبية المعتمدة بالرباط، لفائدة السكان المعوزين بمشاركة دبلوماسيين ورجال أعمال وفنانين.



ويهدف حفل العشاء الدبلوماسي الخيري إلى جمع الأموال للمساهمة في العمل الاجتماعي في المغرب من خلال تمويل العديد من المشاريع الجمعوية، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم وتكوين الفتيات.



جانب من حفل العشاء الدبلوماسي

سفير الإمارات

وأعرب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالرباط، العصري سعيد أحمد الظاهري، في كلمة بالمناسبة، عن اعتزازه وامتنانه القوي للملك محمد السادس، الذي تفضل بمنح رعايته السامية لهذا الحفل. كما عبّر عن تقديره الكبير وامتنانه الصادق للاميرة للا حسناء على رعايتها الدؤوبة للمبادرات الاجتماعية والخيرية.

كما أشاد الدبلوماسي الإماراتي بالعلاقات القوية القائمة بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة.

وأعرب، كذلك، عن اعتزازه بوحدة صف الشعب المغربي وتضامنه جراء زلزال الاطلس الكبير، مبرزًا الجهود المكثفة والمثيرة للإعجاب التي بذلتها المملكة خلال هذه المحنة.



حابك

من جانبه، أكد رئيس المؤسسة الدبلوماسية، عبد العاطي حابك، أن هذا العمل الخيري المتواصل وهذا الالتزام الاجتماعي الفاعل ينطلقان من مقاربة تنبني على تعزيز قيم الوطنية والتضامن.

وبعد أن أبرز الاهتمام الذي توليه الأميرة للا حسناء للعمل الخيري، أشار حابك إلى أن ريع هذا الحفل الخيري سيُمنح للجمعيات التي تقدم خدمات اجتماعية لضحايا زلزال الأطلس الكبير.



وقال حابك إن هذا الحفل يأتي للإسهام في الزخم التضامني الذي أعقب الزلزال، مضيفا أن هذه التعبئة الاستثنائية أضحت نموذجًا يحتذى في مجال التعاون.

وبهذه المناسبة، تم تسليم درع الحفل الدبلوماسي 2023 للاميرة للا حسناء. كما التُقِطَت صورةً تذكارية للاميرة مع اللجنة المنظِمة.