إيلاف من الرياض: انتهى لقاء الرئيسة المولدوفية، مايا ساندو، بضيفها، الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيللين، بحادث غير متوقع، حيث اعتدى كلبها، المعروف بـ "كودروك"، على الضيف وعضّ إصبع يده، وفقًا لتقرير قناة "TVR" المحلية.

وأفادت القناة أن الرئيسة البالغة من العمر 41 عامًا دعت ضيفها لنزهة في باحة مقر إقامتها الرسمي في العاصمة تشيسيناو. خلال النزهة، ظهر كودروك الجاثم على الأرض، حيث اقتربت ساندو للتفاعل معه بلطف. وفي لحظة غير متوقعة، حاول الرئيس النمساوي أيضًا التفاعل مع الكلب، ولكن كودروك رأى الأمر بشكل مختلف، حيث هاجم الضيف بعضة قوية.

تدخل الحرس الرئاسي والمرافقون على الفور لفصل الكلب عن الضيف، وقاموا بعزل كودروك واحتجازه لضمان سلامة الجميع. اعتذرت ساندو بالإنجليزية وبررت لكلبها بأنه شعر بالخوف بسبب وجود أعداد كبيرة من الأشخاص، فيما ظهر فان دير بيللين في اجتماعه في اليوم التالي مع رئيس البرلمان في مولدوفا. بيد مضمدة!

كودروك، الصديق الوفي... اتراه عميلاً للكرملين؟ حسناً، هذا ما قاله رواد السوشال ميديا تعليقاً على الفيديو غير المألوف!