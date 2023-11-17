أوردت الحكومة الفنلندية أنها ستغلق ليل الجمعة السبت نصف معابرها الحدودية مع روسيا، متهمة موسكو بالسماح للمهاجرين الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية بعبور الحدود.

وقالت وزيرة الداخلية ماري رانتانين في مؤتمر صحافي "اتخذت الحكومة قرار إغلاق معابر فاليما ونوياما وإيماترا ونيرالا عند الحدود بين فنلندا وروسيا"، فيما اتهم رئيس الوزراء بيتيري أوربو روسيا بالتصرف بشكل "خبيث".

ومن جانبه، قال ماتي بيتكانيتي رئيس الشؤون الدولية بحرس الحدود للصحافيين: "هدفنا هو استخدام الحواجز لمنع الدخول"، مضيفا أن الإجراءات التي اتخذتها فنلندا كانت ردا على التغييرات في سياسة الحدود الروسية.

ويذكر أن وصول أكثر من 200 طالب لجوء إلى فنلندا هذا الأسبوع، دفع القادة الفنلنديين إلى اتهام روسيا بنقل الأشخاص إلى الحدود، وهو ما نفته روسيا.