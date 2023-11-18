غادر المئات منذ صباح السبت مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفيات قطاع غزة، حيث كانت التقديرات تشير لوجود أكثر من ألفي شخص بين مرضى وطواقم طبية ونازحين، بعد إنذار بالإخلاء وجّهته إسرائيل في خضم الحرب المتواصلة بلا هوادة مع حركة حماس.

وأصبح المستشفى منذ أيام محور العمليات العسكرية البرية واقتحمه الجيش الإسرائيلي الأربعاء. ويتهّم الجيش حماس باستخدام المجمع كستار لمنشآت عسكرية وقيادية، وهو ما تنفيه الحركة.

وأتى الانذار بإخلاء المستشفى في وقت تتابع إسرائيل قصفها المتواصل للقطاع منذ 43 يوما. وتسببت غارة ليلية في خان يونس بمقتل 26 شخصا، وفق مسؤولين صحيين في القطاع الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وصباح السبت، طلب الجيش الإسرائيلي عبر مكبرات الصوت من مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية إخلاءه خلال ساعة.

وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس أن مئات الأشخاص خرجوا سيرا من المجمع الطبي الواقع بغرب مدينة غزة وتحاصره الدبابات الإسرائيلية منذ أيام.

مصابون وأطفال ونساء وعجز

وشاهد الصحافي أطفالا ونساء ورجالا بعضهم مصاب أو مبتورة أطرافه ينزحون جنوبا باتجاه شارع صلاح الدين، مؤكدا عدم مشاركة أي سيارة إسعاف في عملية الإجلاء. وفي الطريق نحو الجنوب، أكد الصحافي رصده ما لا يقل عن 15 جثة بعضها في مراحل متقدمة من التحلل في الطرق المدمرة حيث السيارات مقلوبة أو مهشمة وكذلك المحال التجارية.

وقالت وزارة الصحة التابعة لحماس في بيان إن 120 جريحا لا يزالون في المستشفى بينهم الأطفال الخدج.

وكان مسؤول في الوزارة أكد في وقت سابق أن "450 جريحا ومريضا" عالقون مع عدد قليل من أفراد الطاقم الطبي.

وشوهدت الدبابات وناقلات الجنود وغيرها من الآليات الإسرائيلية المدرعة في محيط المستشفى بينما حلقت فوق المنطقة طائرات مسيرة. وقال الجيش إنه سيخصص "ممرا إنسانيا" للنازحين.

تفتيش

ولليوم الرابع تواليًا، يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات تفتيش المجمع الطبي "مبنى مبنى"، حيث يتهم حركة حماس بإخفاء أسلحة ومنشآت.

واعتبرت الحركة الاتهامات ذريعة لاستهداف الشفاء.

وقام الجنود الذين دخلوا حرم المجمع باستجواب بعض من فيه، والذين كانت الأمم المتحدة تقدّر عددهم بـ2300 شخص.

وكانت وزارة الصحة التابعة لحماس أعلنت الجمعة أن 24 مريضا توفوا في مجمع الشفاء خلال يومين "لأن المعدات الطبية الحيوية توقفت عن العمل بسبب انقطاع" الكهرباء. وسبق لمديره محمد أبو سلمية أن حذّر من أن الوضع "كارثي".

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في أعقاب هجوم غير مسبوق شنّته الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، أدّى إلى مقتل نحو 1200 شخص غالبيّتهم مدنيّون قضوا بمعظمهم في اليوم الأوّل للهجوم، وفق السلطات الإسرائيليّة.

وتوعّدت الدولة العبريّة حركة حماس "القضاء" عليها، وتشنّ حملة قصف جوّي ومدفعي كثيف، وبدأت بعمليّات برّية اعتبارا من 27 تشرين الأول/أكتوبر، ما تسبّب بمقتل أكثر من 12 ألف شخص في قطاع غزّة غالبيّتهم مدنيّون وبينهم خمسة آلاف طفل، وفق أحدث حصيلة لحكومة حماس.

في خان يونس

وفجر السبت، أعلن مدير مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة أن 26 شخصا قُتلوا في قصف استهدف ثلاثة مبان سكنية في المدينة.

وقال لوكالة فرانس برس إن هذه الضربة الجوية التي وقعت في منطقة حمد أدت أيضا إلى إصابة 23 شخصا بجروح خطرة.

وأظهر شريط فيديو لوكالة فرانس برس عددا من الأطفال الجرحى يصلون الى مجمع ناصر الطبي في خان يونس لتلقي العلاج.

وأقيمت مراسم تشييع ضحايا بحضور أقارب بدا عليهم التأثر الشديد وقاموا بمواساة بعضهم البعض وهم يجهشون بالبكاء وفق فيديو فرانس برس.

قضية الرهائن

وتؤكد السلطات الإسرائيلية أن قرابة 240 شخصا بينهم أجانب، أخذوا رهائن في هجوم حماس ونقلوا الى غزة.

ولا تزال قضية الرهائن مدار بحث بين أطراف عدة.

وأثارها الرئيس الأميركي جو بايدن مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الجمعة، مؤكدا الحاجة الملحّة للإفراج عنهم جميعا. وكان بايدن أبدى الأربعاء "تفاؤلا معتدلا" بإمكان توصّل إسرائيل وحماس إلى اتّفاق حول إطلاق قسم منهم.

وتقود قطر وساطة بين الطرفين.

وكانت السلطات الإسرائيليّة ربطت بين مستشفى الشفاء والبحث عن الرهائن. وتحدث رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عن "مؤشّرات قويّة على أنّ الرهائن كانوا محتجزين في مستشفى الشفاء".

وأعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه عثر في مبنى محاذٍ للمستشفى على جثّة الجندية نوعاه مارسيانو (19 عاما) التي كانت رهينة لدى حماس وسبق وأعلن مقتلها. وهي جثّة ثاني رهينة يعلن الجيش العثور عليها في قطاع غزّة في أقلّ من 24 ساعة، إذ أعلن مساء الخميس أنه عثر قرب مستشفى الشفاء أيضا على جثّة الرهينة يهوديت فايس البالغة 65 عاما، متّهما حماس بـ"اغتيالها".

وقود للاتصالات

وأدت الحرب الى نزوح أكثر من 1,65 مليون شخص في القطاع، من أصل إجمالي عدد سكانه البالغ 2,4 مليون شخص.

وبعيد اندلاع الحرب، أطبقت إسرائيل حصارها المفروض على القطاع منذ 2007، وقطعت امدادات المياه والكهرباء والغذاء والوقود، ما تسبب بأزمة انسانية متصاعدة خصوصا في ظل الكميات الضئيلة من المساعدات الانسانية التي تدخل عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

ونفد الوقود لدى معظم مستشفيات غزة ما يحول دون تشغيل مولداتها. وبحسب حكومة حماس، خرجت عن الخدمة 24 من المستشفيات الـ35 في قطاع غزة.

إدخال الوقود

وأعلنت إسرائيل الجمعة أنها وافقت على دخول شاحنتي وقود يوميا الى القطاع بناء لطلب من الولايات المتحدة، حليفتها وداعمتها عسكريا.

وستمّر الشاحنات عبر معبر رفح من خلال وكالات الأمم المتحدة وصولا إلى المدنيين في جنوب القطاع.

وذكر مسؤول أميركي طلب عدم ذكر اسمه أن اتفاق ادخال الوقود ينص على تسليم ما يصل إلى 140 ألف لتر كل 48 ساعة، منها 20 ألف لتر مخصصة لمولدات الكهرباء للحفاظ على الاتصالات.

ومساء الجمعة، أعلنت هيئة المعابر في غزة دخول 17 ألف لتر وقود للقطاع لضمان تشغيل شبكة الاتصالات.

وكان مفوّض منظّمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني حذّر من أنّ عمليّات الوكالة "توشك على الانهيار".

كذلك شدد رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على أن النظام الصحي "على وشك الانهيار" في غزة، معتبرا أن "حجم الرد الإسرائيلي يصبح غير مبرر أكثر فأكثر".

وجددت الأمم المتحدة الجمعة الدعوة الى وقف إطلاق نار لأسباب انسانية.

الامارات تستقبل جرحى

وإضافة الى دخول المساعدات، يفتح معبر رفح أحيانا للسماح بخروج أجانب وجرحى من غزة الى مصر.

والسبت، وصل ثمانية أطفال فلسطينيين بين مصابين ومرضى، بعضهم برفقة أحد أقاربهم، إلى أبوظبي في طائرة من مدينة العريش في مصر التي وصلوها بعد خروجهم عبر رفح، في إطار مهمة إنسانية تنظّمها الإمارات.

وتراوحت الإصابات بين كسر في العمود الفقري أو في الساق وحروق إضافة إلى مريض سرطان يحتاج إلى رعاية عاجلة. وسيتلقى الأطفال، وهم المجموعة الأولى من بين ألف طفل سيتم إجلاؤهم، العلاج في المستشفيات قبل إعادتهم إلى غزّة.

وقال موفد الهلال الأحمر الإماراتي إلى مطار العريش محمد الكعبي لوكالة فرانس برس "نودّ أن نقوم بعمليات إجلاء يومية لأن هناك مصابين ومستشفيات خارج الخدمة ونقصًا في الأدوية" واصفًا الوضع في غزة بأنه "كارثيّ".

قتلى في الضفة

وتزامنا مع الحرب في غزة، يتواصل التوتر اليومي في الضفة الغربية المحتلة بين الفلسطينيين من جهة، والجيش والمستوطنين الإسرائيليين.

والسبت، قُتل خمسة عناصر من حركة فتح بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في قصف جوي على مدينة نابلس، وفق الهلال الأحمر ومصادر في الحركة.

وقال الجيش الإسرائيلي "قامت طائرة باستهداف شقة اختباء كان يستخدمها عدد من المخربين المتورطين في التخطيط لإطلاق اعتداءات إرهابية وشيكة تستهدف المدنيين الإسرائيليين وأهدافاً عسكرية"، وذلك في مخيم بلاطة للاجئين في نابلس الذي يضم 24 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة.

ويضم المخيم مقاتلين من فصائل فلسطينية مختلفة من بينها حركة فتح، إضافة الى حماس وحركة الجهاد الإسلامي.

وفي أعقاب الضربة الجوية، دهم جنود إسرائيليون مخيم بلاطة وفجروا منزلا كان خاليا على ما أفاد شهود.

وقُتل الجمعة أيضا سبعة فلسطينيّين برصاص القوّات الإسرائيليّة في جنين والخليل، حسب الجيش ووزارة الصحّة.

وقتل منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر أكثر من 200 فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين على ما تفيد وزارة الصحة الفلسطينية، في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ حرب حزيران/يونيو 1967.

وأثارت الحرب في غزة مخاوف من اتساع نطاق النزاع ليطال جبهات إقليمية أخرى، خصوصا بين إسرائيل وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران.

جنوب لبنان

وتتبادل الدولة العبرية والحزب القصف يوميا منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر. والسبت، استهدفت غارة إسرائيلية مصنعاً للألمنيوم في جنوب لبنان يقع على بعد حوالى 15 كيلومترا من الحدود، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وهذه ضربة نادرة في عمق الجنوب اللبناني منذ بدء التصعيد الذي غالبا ما يقتصر على تبادل قصف حدودي.

في المقابل، أعلن حزب الله صباح السبت استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية، وإسقاطه فجرا مسيّرة إسرائيلية من نوع "هيرميس 450" بواسطة صاروخ أرض جو.