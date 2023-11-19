إيلاف من بيروت: رصدت طائرة أورون الاستخبارية الإسرائيلية تحلق اليوم الأحد فوق الساحل السوري، وقريباً من أجواء قاعدة حميم الروسية في الشمال السوري، وذلك بحسب ما أفادت به منصة "إيكاد" للتحقيقات استخبارات المصادر المفتوحة على حسابها بمنصة إكس.

المعروف أن أورون هي طائرة مراقبة إسرائيلية جديدة مجهزة بأجهزة استشعار ونظم C4I، ما يجعلها أكثر الطائرات تطورًا في العالم من نوعها، لأنها قادرة على تحديد الأهداف بسرعة كبيرة. تم تطويرها بالتعاون بين وحدة البحوث والتطوير في وزارة الدفاع الإسرائيلية، وشركة "إيلتا" الإلكترونية لصناعة الطيران الإسرائيلية، وسلاح الجو الإسرائيلي.

#جيونيوز | إيكاد ترصد طائرة تجسس إسرائيلية تحلق بالقرب من قاعدة حميميم الروسية في سوريا.. ما قصتها؟#فيديو #إيكاد pic.twitter.com/qfpETBPHyF — Eekad - إيكاد (@EekadFacts) November 19, 2023

وبحسب "إيكاد"، امتد تحليق هذه الطائرة التجسسية من صحراء سيناء المصرية وحتى مدينة اللاذقية السورية، وذلك في رحلة عير اعتيادية في هذا الظرف تحديدًا، خصوصًا أن التوتر يتصاعد بين إسرائيل وروسيا، بعد توجيه الطيران الإسرائيلي ضربات عنيفة لقواعد عسكرية تابعة لحزب الله اللبناني ولجماعات إيرانية والنظام السوري في الأراضي السورية، أدت أخيرًا إلى إخراج مطاري دمشق وحمص من الخدمة.

تستند الطائرة إلى منصة طائرة النفاثة التنفيذية غولفستريم جي 550، وتوفر أداءًا جويًا عاليًا وتقلل من تكاليف الصيانة. تعمل أنظمتها بخوارزميات وذكاء اصطناعي متقدم، وهي مجهزة برادار متقدم وأنظمة استخباراتية متقدمة تتمتع بقدرات مراقبة، تساعد الجيش الإسرائيلي في جمع المعلومات في وقتها الحقيقي بغض النظر عن الظروف الجوية وعن التضاريس الجغرافية.

تستخدم إسرائيل طائرتها الجديدة أورون، التي وضعت في الخدمة في أغسطس الماضي، لإنتاج تقييمات إستخبارية شاملة عن انتشار المنظمات التي ترى فيها تل أبيب تهديدًا لأمنها. يشغلها طيارون تابعون للواء 122 في سلاح الجو الإسرائيلي.