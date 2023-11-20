أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الاثنين، أن أنقرة لن تسمح بإسقاط قضية الأسلحة النووية الإسرائيلية من جدول الأعمال العالمي، وعزا الدعم الأوروبي لإسرائيل إلى ما سماه "عار المحرقة".

وأضاف بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أن الغرب يحاول "تبرير" ما وصفه بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، مضيفاً أن الدول الغربية تجمعها "الأخوة في الأكاذيب" مع إسرائيل، وهو ما وصفه بأنه شيء "مخزٍ".

وقال: "عار المحرقة يجعل الزعماء الأوروبيين رهائن... نحن في تركيا لن نسمح بنسيان قضية البرنامج النووي الإسرائيلي".