واشنطن: أعلنت مجموعة من المواطنين الأميركيين الثلاثاء أنها طعنت أمام المحكمة العليا في كولورادو بقرار أصدرته محكمة في هذه الولاية ردّت بموجبه طلبها اعتبار الرئيس السابق دونالد ترامب غير ذي أهلية لخوض الانتخابات.

وجعل ترامب من أعمال الشغب الدامية التي وقعت لدى اقتحام مقر الكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير 2021 وكذلك مزاعمه بحصول تزوير في الانتخابات، وهو ما أدى إلى تلك الأحداث، محور حملته الانتخابية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.

واعتبر ناخبون في كولورادو هم أربعة جمهوريين ومستقلان أن ترامب يجب أن يستبعد من استحقاق العام 2024 بموجب نص دستوري يحظر ترشّح مسؤولين فدراليين نكثوا بقسمهم بضلوعهم في عصيان.

وكانت محكمة في دنفر قد قضت الجمعة بأن حض ترامب على العنف ضد مقر الكونغرس يرقى بالفعل إلى عصيان، وهو أول استنتاج من نوعه على الإطلاق، لكنها أشارت إلى ان النص لا ينطبق على الرئاسة.

وقالت القاضية ساره والاس إن "المحكمة خلصت إلى أن ترامب تصرّف بنية محدّدة للتحريض على العنف السياسي وتوجيهه إلى مبنى الكابيتول بغرض تعطيل عملية المصادقة" على نتائج الانتخابات.

وأشارت إلى أن ترامب زرع بذور "ثقافة تحتضن العنف السياسي".

والتعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة يحظر تولي أي شخص "أي منصب... باسم الولايات المتحدة" في حال كان ضالعا في عصيان بعد أن كان قد أدى قسم "صون" الدستور بصفة "متول لمنصب رسمي في الولايات المتحدة".

لكن التعديل لا ينطبق على ترامب، بحسب والاس لأنه لا يدرج الرئاسة ضمن قائمة المناصب الفدرالية التي يتم توليها بموجب انتخابات.

واعتبرت والاس في قرارها أن ترامب لم تكن صفته بأي حال من الأحوال "متوليا لمنصب في الولايات المتحدة"، إذ يميّز الدستور الرئاسة عن المناصب الفدرالية.

وكانت "سيتيزنز فور ريسبونسيبيليتي أند إثيكس" المنظمة غير الحكومية ذات التوجهات اليسارية، قد تقدمت بالشكوى باسم الناخبين، مشيرة إلى أنها طلبت من المحكمة العليا في كولورادو إلغاء هذا الجزء من القرار.

وقال رئيس المنظمة نوا بوكبايندر "نسعى للبناء على الحكم البالغ الأهمية الذي أصدرته القاضية والذي ينص على أن ترامب ضالع في عصيان، ونحن مستعدون للذهاب في هذه القضية إلى أبعد ما يلزم لضمان استبعاد ترامب من الاقتراع".

عدم أهليته للترشح

وتوجيه اتّهامات لترامب في محكمة فدرالية وفي ولاية جورجيا بالضلوع في مؤامرة إجرامية لقلب نتائج انتخابات 2020، طرح مسألة عدم أهليته للترشح مستقبلا.

والشكوى في كولورادو هي واحدة من بين 14 دعوى قضائية يواجهها ترامب في الولايات المتحدة.

وكانت المحكمة العليا في مينيسوتا قد اتّخذت خطوة مماثلة في وقت سابق من الشهر الحالي.

ورحبت حملة ترامب بقرار القاضية والاس السماح له بخوض الانتخابات في كولورادو، واصفة الحكم بأنه "مسمار جديد في نعش طعون" مناهضة للولايات المتحدة على صلة بالاقتراع، لكنّها دعت إلى إلغاء الجزء المتعلّق بالعصيان.