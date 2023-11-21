أعلن المتحدث باسم "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم (الثلاثاء)، وفاة مستوطنة إسرائيلية كانت الحركة قد أعلنت استعدادها لإطلاق سراحها لأسباب إنسانية.

وقال المتحدث "نعلن وفاة المستوطنة حنا كتسير، التي سبق أن أبدينا استعدادنا لإطلاق سراحها لأسباب إنسانية. لكن مماطلة العدو أدت إلى فقدان حياتها". وأضاف: "أمام هذا الإعلان نجدد تأكيدنا على إخلاء مسؤوليتنا تجاه أسرى العدو لدينا في ظل القصف الهمجي والمسعور على كل شبر في قطاع غزة".

وكان المتحدث باسم "سرايا القدس" قد أعلن في وقت سابق الاستعداد للإفراج عن سيدة وفتى إسرائيليين لأسباب إنسانية وصحية، وقال في تسجيل مصور عبر تطبيق "تلغرام": "مبادرة الإفراج عن السيدة والفتى الإسرائيليين ستدخل حيز التنفيذ عند توافر الشروط الملائمة ميدانياً وأمنياً".

وبثّت "سرايا القدس" تسجيلاً مصوراً آخر يظهر السيدة الإسرائيلية حنا كتسير تقول بالعبرية عبر ترجمة: "أعتقد أن المسؤول عن كل هذه الفوضى وكل شيء سيئ حصل لنا هو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو". وأضافت أن نتنياهو "ارتكب أخطاء فادحة" وأن عليه التنحي.