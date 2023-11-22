رام الله: ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن خمسة فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون، الأربعاء، في مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة.

وأضافت الوكالة، أن "قوات الاحتلال داهمت قسم الطوارئ في مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم".

وكانت الوكالة الفلسطينية أكدت مساء أمس، مقتل 15 شخصاً في قصف إسرائيلي على مبنى سكني غرب مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة. وقالت الوكالة، إن القصف الإسرائيلي استهدف وحدة سكنية في أحد المباني بمدينة حمد في خان يونس وهو ما أسفر أيضاً عن إصابة 25 آخرين.