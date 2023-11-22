قال المستشار الألماني أولاف شولتس الأربعاء إنه حثّ الرئيس الروسي على إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا خلال أول اجتماع لمجموعة العشرين عبر الفيديو يشارك فيها فلاديمير بوتين منذ بداية النزاع.

وقال شولتس لصحافيين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في برلين "دعوت الرئيس بوتين إلى إنهاء هجومه على أوكرانيا وسحب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية حتى تنتهي هذه الحرب أخيرًا".

وقالت ميلوني التي شاركت أيضًا في الاجتماع الافتراضي إن مشاركة بوتين كانت "سهلة" لأنه لم يُضطر إلى مغادرة موسكو.

ميلوني

ورحبت ميلوني بعرض بوتين للتحرك من أجل السلام في أوكرانيا، مضيفة "علينا ألّا ننسى أن في أوكرانيا معتديا و(طرفا) تعرّض للاعتداء".

وتابعت "يكفي ببساطة أن تسحب روسيا قواتها من الأراضي التي غزتها".

ولم يسافر بوتين إلى آخر قمتين لمجموعة العشرين، أي تلك التي استضافتها الهند في أيلول/سبتمبر والتي استضافتها إندونيسيا العام الماضي، بل أوفد وزير الخارجية سيرغي لافروف بدلًا منه.

ولم يقم بوتين سوى برحلات قليلة خارج روسيا منذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه وبحق مفوّضة شؤون الأطفال الروسية ماريا لفوفا بيلوفا بتهمة ارتكاب جرائم حرب بسبب "الترحيل غير القانوني" لآلاف الأطفال الأوكرانيين. وترفض موسكو بشدّة هذه الاتهامات.

وتضم مجموعة العشرين 19 من أكبر الاقتصادات في العالم بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.