كييف: بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة مع كبار القادة العسكريين الحرب في أوكرانيا بحضور وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف.

ونشر الكرملين الجمعة صورا تظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء اجتماعه مع شويغو وغيراسيموف والجنرال سيرغي رودسكوي رئيس مديرية العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة الروسية في مقر التجمع العسكري الجنوبي في مدينة روستوف.

وقال الكرملين "عُرض على القائد الأعلى نماذج جديدة من المعدات العسكرية... استمع رئيس الدولة إلى تقارير حول سير العملية العسكرية الخاصة".

هذا، وزار بوتين الشهر الماضي المقر العسكري في روستوف من حيث انطلق تمرد لم يكتمل قاده رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين في يونيو حزيران الماضي.