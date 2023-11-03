موسكو: ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجه بإرسال طائرتي مساعدات لسكان غزة. وقالت أن الطائرتين اللتين ستتوجهان إلى مصر ستنقلان 28 طناً من المساعدات الإنسانية والمواد الطبية إلى سكان القطاع.

وقال سفير روسيا لدى إسرائيل، أناتولي فيكتوروف، الأربعاء، إن نحو 600 روسي مدرجون على القائمة لإجلائهم من قطاع غزة. ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن فيكتوروف قوله إن عملية إجلائهم ستبدأ بمجرد فتح الحدود، مشيراً إلى أن روسيا على تواصل دائم مع مصر، وتنتظر الإشارة لبدء إجلاء مواطنيها وعدد من رعايا دول أخرى. وذكر أن مصر "تتخوَّف من موجة خروج كبيرة من غزة إليها، ولكنها تتفهم مخاوف الدول الأخرى بشأن سلامة مواطنيها في القطاع".